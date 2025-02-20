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詐騙｜教大9月強制要求非本地新生填兩份防騙問卷　大部份在學非本地生已補交簽證紀錄

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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教育大學舉行春茗，副校長（行政）方永豪（右一）表示，大部分非本地生已提交簽證紀錄。（蔡健行攝）

大學內地生墮入騙案情況嚴重，教育大學透露，校方要求9月新學年的非本地新生在入學前，必須填寫兩份防騙問卷，否則不會獲發學生證。另外，教大早前要求900多名非本地生補交簽證紀錄，校方透露，大部分非本地生都已完成提交。

內地生墮入騙案情況備受關注，教大學生事務長楊志豪今（20日）在傳媒春茗表示，教大學生受騙情況與其他大學相近，但未有透露具體涉案金額。他表示，大學在2025/26學年起，會要求非本地新生在申請學生證和取學生證前，分別填寫由教大和警方製作的防騙問卷，期望學生來港前已了解防騙資訊。至於正就讀的學生，亦要填寫警方的問卷，否則在9月不能使用圖書館和體育設施。

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此外，上月傳出教大有非本地生簽證逾期卻仍然在學，校方其後承認要求逾900名非本地生提交簽證紀錄。副校長（行政）方永豪今回應傳媒提問時透露，大部分非本地生都已提交簽證紀錄，其中有幾名學生向入境處補交文件後，已獲恢復學籍，但提到「有幾位學生因個別學習理由已經終止學籍，不再是我們的學生。」他補充指部分被要求提交紀錄的學生，實際上沒有來港就讀。

被問到為何未能及早發現有學生未有提交簽證資料，方永豪表示，現有系統仍有改善空間，未來或會使用更多人工智能（AI）技術協助檢查。

教大資訊科技總監黃可傑透露，大學早在2019年已採取措施提高學生和教職員對釣魚電郵的警覺，發放模擬釣魚電郵。他稱，若學生或教職員點入電郵連結，會顯示防騙資訊。

假學歷方面，副校長（學術）鄭美紅強調，大學會繼續嚴格把關，包括向有關大學核實學歷。她透露，大學會考慮嘗試以AI辨識學歷真偽。

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