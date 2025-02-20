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濫用公屋｜房協未發現嚴重個案　富戶政策研更新租約納入所有租戶

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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房協研究更新租約在內的方案，拓展富戶條款至所有租戶，強調不是要「趕人走」。（資料圖片）

政府打擊濫用公屋，房協形容是社會共識，轄下出租屋邨會透過租約處理，暫未發現嚴重濫用個案。至於公屋富戶方面，目前約有85%租戶未納入在內，將會研究更新租約等各項方法，強調會與租戶加強溝通。

房協形容打擊濫用公屋是社會共識，轄下公屋會透過租約處理，暫未發現嚴重濫用個案。（鄭寶生攝）

房協4月將會推出舉報濫用公屋獎勵計劃，措施與房委會一樣，成功舉報者可獲3,000元獎金。房協行政總裁陳欽勉形容，打擊濫用公屋已經成為社會共識，透露去年收到約400宗舉報，但暫時未發現嚴重濫用個案。針對濫用公屋，房協已有突擊巡查，亦會在網上「巡查」，如有發現將會按租約處理。

陳欽勉指，部份舉報未必成立，例如曾收到投訴「隔離買好多紅酒」，但未必代表他們就是富戶，房協有前警員、前廉政公署人員等有調查經驗的人士，協助調查這些個案。

擴展富戶條款至所有租戶非「趕人走」

富戶政策自2018年實施至今，累計收回140多個單位，約多過兩幢乙明邨「松悅樓」的單位數目。15%已有富戶條款租約的租戶涉及約5,000戶，經調查後實際只有數個富戶。

目前轄下公屋單位租約有85%未有富戶條款，涉及約2.5萬戶，主要是較舊的單位。房協將研究以更新租約處理，強調必定會與租戶溝通及聽取意見，目標是讓富戶交合理租金，並非要「趕人走」。

房協表示，富戶政策措施實行前將會有充份溝通，注重方便住戶操作，期望可盡快處理，詳情3至4月公布，目標今年內落實。

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