卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？

▲ 擁有9顆尖齒、眼大大的Labubu，連BLACKPINK成員Lisa也為它着迷！不過都要輸給一隻小白鼠！

【卡通角色排名／LABUBU／Chiikawa】近期掀起一股「Labubu熱潮」，這隻擁有9顆尖齒、眼大大的Labubu，連BLACKPINK成員Lisa也為它着迷，不過根據一家知名玩具網店的2024年10大熱門IP（知識產權）角色搜尋排行榜，大熱的Labubu竟然只屈居第二，究竟冠軍是何方神聖呢？

按圖即睇10大熱門搜尋卡通角色 第6至10位：

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熱門卡通人物搜尋第10位｜線條小狗

線條小狗是韓國moonlab_studio創作的簡約風格角色，以簡單的線條勾勒出小狗的輪廓，傳遞出純真與溫暖的氛圍。角色以其簡約的設計和療癒的形象，成為文創市場中的熱門IP，常見於貼圖、文具和周邊商品。

熱門卡通人物搜尋第9位｜星之卡比

星之卡比是任天堂旗下的經典遊戲角色，外型是一隻圓滾滾的粉色生物，擁有吞噬敵人並複製其能力的神奇力量。星之卡比以其可愛的外觀和輕鬆的遊戲風格，深受玩家喜愛，成為遊戲界的代表性角色之一。

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熱門卡通人物搜尋第8位｜Care Bears

Care Bears在1981年誕生於美國，早期是為生日賀卡而設的紙上角色，多種顏色的熊仔胸前都有獨特的標誌，予人繽紛開心感覺。Care Bears以其溫暖的主題和正能量的訊息，成為全球知名的IP，周邊商品涵蓋玩具、服飾、文具等。

熱門卡通人物搜尋第7位｜Bunny

Bunny是POPMART旗下角色，以一個擁有兔子面部特徵的小女孩作為主要角色，並有不同的造型，設計靈感源自設計師思琪對缺陷和不完美的接納及正面態度。

熱門角色搜尋第6位｜Molly

Molly是香港設計師Kenny Wong（王信明）創作的潮玩角色，外型為一個金髮碧眼的小女孩，擁有獨特的嘟嘴表情。Molly 以其可愛的外觀和多變的造型，成為潮玩界的代表性角色，深受收藏家和潮流愛好者的追捧。

按圖即睇10大熱門搜尋卡通角色 排名第1至5位：

▼ 點擊圖片放大 ▲ 10大熱門搜尋卡通角色 ▲ 10大熱門搜尋卡通角色 +3 +2

熱門卡通人物搜尋第5位｜蠟筆小新

卡通片《蠟筆小新》陪住不少人長大，主角野原新之助（小新）是日本漫畫家臼井儀人創作的經典角色，他是一個調皮搗蛋的5歲男孩。蠟筆小新以幽默的劇情和貼近生活的故事，風靡全球多年，成為動漫界的長青樹，周邊商品涵蓋玩具、服飾、文具等。

熱門卡通人物搜尋第4位｜水怪

Sanrio系列卡通角色深受港人喜愛，但今次排名最高的竟是系列中的後起之秀水怪（HANGYODON）。官方介紹指水怪是出身於中國的半魚人，擅長逗人發笑，但其實是個怕寂寞的浪漫主義者，它總是想要成為英雄，不知為何總不如人意。他又喜歡涼麵、蝦片、火鍋跟浸溫泉，近年經常出現在不同商品和活動上。

熱門卡通人物搜尋第3位｜Mofusand

Mofusand是日本插畫家Juno創作的貓咪角色，以慵懶的姿態和柔軟的線條聞名，它多為趴在地上或捲成一團，有一種療癒的感覺，而且深受貓奴和療癒系愛好者的喜愛，常見於文具、家居用品等商品。這隻角色推出已有數年，在香港雖然沒有LABUBU、Chiikawa兩者的熱量，但今次排名至第3位，人氣不容忽視。

熱門卡通人物搜尋第2位｜Labubu

Labubu是香港設計師Kasing Lung創作的潮玩角色，屬於「The Monsters」系列。Labubu外型像一隻調皮的小怪獸，擁有9隻尖牙和大眼睛，充滿個性與神秘感。其獨特的設計與限量發行的策略，加上由BLACKPINK成員Lisa帶動熱潮，讓Labubu成為潮玩收藏家們的熱門選擇，近期更爆發搶購潮。

熱門卡通人物搜尋第1位｜Chiikawa

Chiikawa是由日本插畫家ナガノ（Nagano）創作的可愛角色，據說它是一隻小白鼠，並以療癒的外觀和有深度的動畫內容深受大家喜愛，早已是卡通界天王巨星，常出現在文具、生活用品等周邊商品中，因此能打敗Labubu成為第1位絕不足為奇！

Chiikawa大熱的掛飾玩具、每月推出新貨均被搶購一空，實體店更曾出現搶購潮，引來警察上門調停的社會現像。Chiikawa與Miniso合作推出國內版本，亦進一步帶動了Chiikawa在中港區人氣。

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