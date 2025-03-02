港人特徵｜深圳店舖職員普通話廣東話切換自如 網民細數10大特徵：一秒認出香港人
撰文： 王月明
發布時間： 29 分鐘前
【港人特徵 / 深圳 / 普通話 / 廣東話】近年來港人周末及節假日北上吃喝玩樂已然成為一股熱潮，在深圳較熱鬧的商場不時能聽見廣東話。
近日，有小紅書網民發帖提問，深圳店員如何分辨兩地市民，在交流時語言切換自如，引起網民熱議，細數港人10大特徵指能夠1秒認出。
港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵 日本Youtuber一眼認出香港人
港人特徵｜網民細數港人10大特徵
樓主以「真的很好奇」為題發帖，指深圳的店員能夠在客人進店的瞬間分辨出他是港人還是內地人，並自如切換廣東話和普通話進行服務，他不禁發問「難道有什麼不一樣的特徵嗎？」。
該帖引起眾多網民熱議，紛紛留言分享兩地市民的不同之處，港人有10大特徵：
- 精神面貌：「港人有一種神采奕奕，炯炯有神的感覺，心情很興奮」、「氣血充足、精力充沛」
- 隨身物品：「背雙肩包」
- 衞生用品：「背囊上掛免洗消毒洗手液」
- 氣味：「身上散發著德寶（Tempo）紙巾和流香珠洗衣液的香味」
- 裝扮：「他們大部分都穿波鞋」、「喜歡戴棒球帽」
- 穿著：「夏天穿Polo衫和T恤，冬天是衝鋒衣，還有些是細搖粒絨立領外套」、「衝鋒衣配黑框眼鏡」
- 出行人數：「港人北上成群結隊，一來起碼三五個」、「一家人來」
- 買餸車：「很多推箱掃貨」
- 走路速度：「香港人任何時候走路都很快」
還有網民表示，還可以靠「氣質」辨認，「不知道什麼感覺，一眼就能認出，氣場不同」；有香港網民看完評論後表示認同，甚至自己未開口說話就會直接被認出，「那天我去買花，明明說普通話，但老闆娘立馬就說我是不是要拿回香港」。
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