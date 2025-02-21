迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位

▲ 香港迪士尼樂園「Duffy與好友同萌遊」9大亮點率先睇！

【迪士尼樂園2025】香港迪士尼「Duffy與好友同萌遊」將於2月21日至5月7日再次回歸！今次設有9大活動亮點及打卡位，包括Duffy 與好友春日限定列車、毛公仔「可愛座」打卡位、以及限定春日劇場等！各位Duffy迷切勿錯過！

▲ 香港迪士尼「Duffy與好友同萌遊」將於2月21日至5月7日回歸。（相關機構提供）

迪士尼樂園2025｜「Duffy與好友同萌遊」9大亮點

香港迪士尼「Duffy與好友同萌遊」將於2月21日至5月7日再次回歸，今個春日，Duffy與好友帶大家一起暢遊樂園，設有5大活動亮點，其中小鎮大街火車站換上以Duffy與好友春日遊為主題的全新打卡點及好友們繪畫的地圖等，大家一入園區便可以率先打卡！

樂園鐵路的火車亦變身成為Duffy與好友春日限定列車，車身滿布彩旗和彩紙圖案外，部分車窗也會有Duffy與好友探頭外望的圖案。列車會途經各個園區，中途會出現Duffy 與好友主題的打卡位，包括掛滿彩旗的幻想世界火車站，及月台旁寄存著的行李等。另外，火車站會有全新Duffy與好友「結伴萌遊」時刻，換上春日新衣的Duffy、LinaBell與‘Olu Mel，ShellieMay會以歌舞形式與大家見面！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：

迪士尼樂園2025｜全新打卡位 毛公仔「可愛座」+Duffy花圃

園區內更專為毛公仔設置了5個「可愛座」打卡位，分別位於奇妙夢想城堡、小鎮大街火車站、探險世界、灰熊山谷及迷離莊園，讓大家帶著喜愛的毛公仔打卡！而樂園正門和小鎮廣場也是必到打卡點，有全新Duffy車長造型花圃，和Duffy全新佈置。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

迪士尼樂園2025｜夢想城堡睇春日限定劇場

除了一眾打卡位外，奇妙夢想城堡也有春日限定的Duffy與好友「快樂分享」小劇場，城堡舞台將變成野餐草地，換上春日新衣的Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、Olu Mel與LinaBell會伴隨音樂，與大家分享快樂時刻。

想近距離和Duffy與好友打卡，可以到佈滿全新季節裝飾的「Duffy與好友遊玩屋」，7位換上春日新裝的好友會與大家合照留念。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

迪士尼樂園2025｜Duffy主題商品 小朋友體驗面部彩繪

另外當然不少得「春日甜美探索」系列商品，其中包括毛公仔、掛袋飾物、鎖匙扣和頭箍等。大街餐廳和小鎮雪糕店亦有一系列主題美食，包括巨型雪糕新地、雙重白桃味軟雪糕、Duffy與好友杯子蛋糕、CookieAnn 春日棉花糖窩夫等，

小朋友還可以體驗面部或手部彩繪，畫上最喜愛的Duffy與好友！全新春日限定Duffy與好友珍藏幣將於3月6日起發售，入手這限量珍藏幣必定會讓大家滿載而歸。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

迪士尼樂園2025｜香港居民專享「雙重暢玩」優惠

由即日至2025年6月30日，香港居民專享「雙重暢玩」優惠，於指定期間入園兩次，一起與心愛的毛公仔發掘新景點和樂趣，優惠亦包括多張購物和美食禮券， 讓大家展開一次比一次奇妙的旅程！

香港迪士尼樂園「Duffy 與好友同萌遊」

日期：2025年2月21日至5月7日

地點：香港迪士尼樂園

更多好去處推介：

天文台開放日2025｜天文台3月一連2天開放日 即日起登記免費入場券



九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介 城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋



親子好去處｜九龍城寨升級版展覽增5大打卡位 近距離睇演員戲服+懷舊漫畫攤



新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別 重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】