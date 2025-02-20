法律盛事｜亞太雙年會疫後重回香港　逾30國法律專家聚首

▲ 全球規模最大的法律團體「國際律師協會」（IBA）今日在港舉行亞太區域論壇雙年會。（國際律師協會相片）

全球規模最大的法律團體「國際律師協會」（IBA）今日在港舉行亞太區域論壇雙年會，超過360位來自30多個國家的法律界專家出席。會議聯席主席、大律師公會前主席譚允芝表示，這場國際會議創造良機，讓海外嘉賓親身體驗香港在獨特的一國兩制下的普通法制度優勢。

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以「活力亞洲——機遇與應許之地」為主題亞太區域論壇雙年會，邀請了終審法院首席法官張舉能發表主題演講，律政司司長林定國亦會出席傍晚的歡迎晚宴並致辭，同時吸引超過360位來自30多個國家的法律界專家出席。

譚允芝認為，主辦方在疫情後再次選址香港舉辦會議，證明香港作為國際法律及金融中心的地位鞏固，連繫內地及全球司法管轄區的影響力持續受到國際重視。又說在香港舉辦這類世界性的法律國際會議，吸引內地多個省市及澳門派代表出席，印證香港是粵港澳大灣區一個重要的對外窗口，不僅令各地的法律精英交流，亦令內地更多法律專業團體與其他司法管轄區的法律組織有更緊密的接觸，加快令內地同業「走出去」的速度，互惠互利，雙得益彰。

毛樂禮盼開拓更多跨境法律服務合作



大律師公會主席毛樂禮表示，仲裁是全球法律服務的一大趨勢，很期待與不同民事訴訟專家，就跨境法律服務的潛在可能性交流，希望開拓更多合作機會。



國際律師協會在1947年成立，成員包括約8萬名國際律師，分別代表著170多個國家的190個大律師團體或律師組織。是次會議的其餘兩位聯席主席，分別來自新加坡及上海，至於廿多名籌委會成員，則包括日本、南韓、馬來西亞、北京、廣州及香港等法律團體或律師事務所代表。

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