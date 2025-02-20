香港CPI｜一月份整體消費物價按年升2%　基本通脹率1.6%　升幅為去年9月以來最大

統計處今(20）日公布2025年1月份的消費物價指數，綜合消費物價指數按年上升2%，較去年12月的相應升幅（1.4%）為高。原因是公共房屋的額外租金寬免於已於去年12月結束，再加上農曆新年影響，導致進出香港交通費用和基本食品價格上升。



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剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年1月份的按年升幅（基本通脹率）為1.6%，較去年12月（1.3%）高。



甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年1月的按年升幅分別為2.5%、1.7%及1.7%，而去年12月的相應升幅分別為1.7%、1.4%及1.2%。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年1月份錄得按年升幅的類別為煙酒（20.7%）、電力、燃氣及水（13.2%）、交通（4.0%）、雜項服務（2.8%）、外出用膳及外賣（1.7%）、住屋（1.5%）、雜項物品（0.8%），以及基本食品（0.3%）。然而，衣履（下跌3.4%），以及耐用物品（下跌1.0%）。

升幅受農曆新年影響

政府發言人表示，一月基本消費物價通脹輕微。食品價格整體上繼續錄得輕微按年升幅。能源相關項目價格進一步上升，但維持溫和。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於今年農曆新年所在的月份與去年不同，待有數據後，將1月和2月份兩者合併以評估基本通脹的情況會較為審慎。



展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持溫和。隨着香港經濟繼續增長，本地成本可能會面對一些上升壓力。外圍價格壓力應維持受控。然而，由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定性，值得關注。



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，1月整體消費物價指數按年上升2%，升幅為去年9月以來最大，高過市場及我們預期的1.8%。

若扣除一次性紓困措施，基本通脹按年上升1.6%，較去年12月亦加快0.3個百分點。

基本食品價格連跌四個月終止

各類別價格升幅普遍有所上升，整體食品價格升幅略為加快至1.2%，主要受到基本食品價格由跌轉升推動，按年上升0.3%，終止連跌四個月。私人住宅租金升幅輕微加快至0.7%，公屋租金升幅則由1.3%顯著擴大至10.5%。



電力、燃氣及水的價格升幅則進一步擴大至13.2%，續創2023年6月以來最大升幅。另外，交通價格按年升幅亦擴大至4%，為2022年3月以來最大，耐用品價格按年跌幅收窄至1%。相反，衣履價格跌幅略為擴大至3.4%，為四年來最大跌幅。



2025年通脹或加快至2.1%

整體而言，本港1月通脹有所加快，或由於今年農曆新年的月份與去年不同，比較基數較低，同時內地基本食品價格回升，加上公屋額外租金寬免結束，電費和巴士車費加價均在2025年初生效，導致整體物價升幅加快。

衣履價格跌幅擴大，耐用品亦維持跌勢，或反映本地消費市道仍然低迷。我們認為，隨著今年部分紓困措施或不會延續，加上放寬深圳居民可「一簽多行」來港後或有助帶動本地零售市道，2025年通脹或加快至2.1%。

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