  • 17°C
香港時間：2025220日 (四) 21:14

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詐騙｜騙徒非法利用家計會電郵發出虛假付款連結　或涉450名員工及職員電郵外洩

港聞

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

圖為涉事家計會賽馬會青 Zone 活動及資源館。（家計會網頁圖片）

香港家庭計劃指導會公布，昨日（19日）發現一宗詐騙電郵事件，有騙徒以非法手段，透過該會活動及資源館的電子郵箱發出電子郵件，內付虛假的購物付款通知連結，欺騙服務使用者存款至不知明的銀行戶口，家計會估計事件或導致450名會員及員工電郵外洩，已就事件報警。

家計會指，該館職員已及時聯絡該使用者並協助其取消有關交易，以避免金錢損失。該會經過調查，確認是次事件不涉及黑客攻擊，僅屬單一事件。事件或有機會導致450多名活動及資源館（個人或機構）會員及員工的電郵地址遭到外洩。

家計會提醒各會員、服務使用者及公眾人士提高警覺，切勿開啟任何可疑電子郵件及點擊可疑的付款連結；並在使用電子郵件內的連結付款前，可先聯絡家計會有關職員以作核實，及付款前核對收款機構名稱是否「香港家庭計劃指導會」及賬戶號碼。

家計會已就事件向警方報案，並展開調查，個別通知及提醒受影響的會員及所有服務使用者提高警惕，以及向個人資料私隱專員公署報告，同時檢討及加強機構網絡系統安全措施，以防止類似事件再發生。家計會有關事件向受影響的人士致歉，並重申家計會高度重視並竭力保障會員及服務使用者的個人資料及私隠的承諾。市民如有查詢可致電2919 7793聯絡家計會活動及資源館職員。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

罪案 網絡保安 黑客 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安