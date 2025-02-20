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民主黨解散｜中委會成立三人小組跟進清盤安排　　羅健熙：審視現時政治環境後作的決定

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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民主黨宣佈解散。（彭大偉攝）

民主黨前晚突傳出正醞釀解散的消息。主席羅健熙今日宣布，中委會決定成立三人小組，跟進未來解散和清盤安排。他僅稱是審視過現時的政治環境等因素後，才有此決定，但強調民主黨在營運上並不欠缺資金。

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羅健熙：民主黨在營運上並不欠缺資金

中委會今晚開會作上述決定，羅健熙會後說，會上大家以平常心討論，雖有不同的情緒和想法，惟均認同須向會員負責，並同意要成立小組跟進有關問題。

民主黨去年底改選，直至昨日仍召開記者會提財政預算案建議，羅健熙稱，一直希望可以服務市民，「但有一些決定我們需要去做。在此我不能說太多，所以，很抱歉。」

正式解散尚須經會員大會七成半人同意。羅健熙說，未有機會事先諮詢黨友，對此感抱歉，小組接下來會向黨友解釋中委會的決定。何時舉行會員大會待定。

對於民主黨解散的感受，羅健熙說，覺得很可惜，每一位黨友都很珍惜民主黨在香港的存在，亦覺得在過去一段很長時間得到很多香港市民支持及信任，才能一直走到今天。中委吳永輝離場時說，感到傷心。

民主黨元老李華明早前透露，聽聞近月有黨員曾收「中間人」信息，建議該黨自行解散。

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