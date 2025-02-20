教大新課程｜教大新學年增AI及文化9個碩士課程　新教學大樓明年1月啟用

▲ 香港教育大學於新學年增設AI及文化9個碩士課程，而全新教學大樓明年1月啟用。

【香港教育大學/新課程/碩士/學士】香港教育大學今天（20日）舉行傳媒新春團拜活動，校長李子建宣布，今年新學年將推出9個全新碩士課程，包括5個與AI有關的課程。同時，位於大埔校園的新教學大樓將於明年1月啟用，屆時將提供一個可容納400人的多功能會堂、10間教室及演講廳。

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教大新課程｜政府減撥款對教大有影響

李子建致辭時表示，教大新一年將以「教育未來 多元專才」為發展方向，裝備學生應對不斷轉變的社會需求，繼續拓展本地、內地及國際的聯繫，為香港建設國際教育樞紐及打造「留學香港」品牌作出貢獻。

面對宏觀經濟挑戰，他指，政府縮減撥款無疑會對教大帶來影響，但教大會與香港社會風雨同舟，共渡時艱。

▲ 25/26學年教大將推出9個碩士課程，學費跟目前約30個碩士課程相若，並已展開招生工作。（TOPick記者攝）

教大新課程｜推9大新碩士課程

為配合科技發展，教大副校長（研究發展）陳智軒介紹，25/26學年教大將推出9個碩士課程，學費跟目前約30個碩士課程相若，並已展開招生工作，課程包括：

1. 高級管理專業人員人工智能理學碩士

2. 新興科技賦能的未來人力文學碩士

3. 數碼管治法學碩士

4. 新媒體和社交媒體文學碩士

5. 電子競技運動管理文學碩士

6. 學習科學理學碩士

7. 跨文化傳意及翻譯文學碩士

8. 文化傳承教育與管理文學碩士

9. 中國價值領導教育文學碩士

教大新課程｜13個教育學士課程改為雙學位

面對適齡人口下降，教大副校長（學術）鄭美紅表示，今年DSE學生申請新學年入讀教大的人數出現驚喜「不跌反升」。同時，下學年將優化13個5年制教育學士課程為雙學位課程，如現有的幼兒教育學位改為「幼兒教育與心理學」、小學數學教育學位改為「小學數學教育與人工智能與教育科技」等，使學生在深化教育主科知識能力的同時，認識各行各業的情況，日後成為教師時可將相關知識授予學生。

教大亦會新開辦「言語病理學及復康榮譽理學士」、「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」、「個人理財榮譽文學士」3個課程。

▲ 香港教育大學舉行傳媒新春團拜活動，校長李子建宣布，今年新學年將推出9個全新碩士課程，包括5個與AI有關的課程。（TOPick記者攝）

教大新課程｜新教學大樓會堂可容納400人

另外，教大副校長(行政)方永豪透露，教大將於2026月1月，使用位於校內、面積達7,600平方米的新教學大樓，屆時將提供一個可容納400人的多功能會堂、10間教室、2個演講廳、電腦實驗室及虛擬教室、先進實驗室和輔助研究空間、學習共享空間等。大樓天台亦設有籃球場供師生使用。

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