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打錯疫苗｜2幼童或沒有接種乙肝疫苗　衞生署公布善後：該時段幼童全部重打

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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(資料圖片)

天水圍母嬰健康院核對疫苗紀錄時，發現兩名原定接種乙型肝炎疫苗的兒童錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗，經反覆與疫苗存貨量核對後，確定該時段其中兩名兒童被錯誤接種了肺炎鏈球菌疫苗。按當局新聞稿，亦即7名兒童亦有機會是其中一個被打錯疫苗者。

衞生署的醫護人員已聯繫全部七名受影響兒童的家長，向他們致歉和講解衞生署的跟進工作，亦已安排兒科專科醫生盡快為有關兒童進行詳細檢查，並會在適當時間為他們補種乙型肝炎疫苗，及按「計劃」完成接種三劑肺炎鏈球菌疫苗。

署方晚上回覆查詢時表示，再解釋這7名兒童的打針計劃的最新建議。署方稱，兒童應在兩個月和四個月接種兩劑肺炎鏈球菌疫苗基礎接種，及在十二個月時接種一劑加強劑。

4名1個月大兒童當中，可能有人曾提早一個月打肺炎鏈球菌針。衞生署建議他們，如常於兩個月和四個月接種兩劑基礎接種及在12個月時接種一劑加強劑；另外，三名六至七個月大的兒童，則如期在12個月大時接種肺炎鏈球菌疫苗加強劑。

另外，兒童在出生後24小時內接種第一劑乙型肝炎疫苗，其後分別於一個月及六個月大接種第二及第三劑疫苗。由於無法確認誰人沒有打乙肝疫苗，七名兒童需重新注射乙型肝炎疫苗，4名一個月大兒童在六個月大時繼續接種第三劑乙型肝炎疫苗。

按署方講法，亦即會有2名幼童因是次事故額外接種多一針肺炎鏈球菌針，另外5名幼童因是次事故有機會額外接種多一針乙型肝炎疫苗。署方稱，多注射一劑肺炎鏈球菌疫苗的影響經微，重新注射乙型肝炎疫苗，則可以確保保護效果。

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