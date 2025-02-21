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大S徐熙媛去世︱具俊曄不捨愛妻大S樹葬化春泥　徐熙媛下葬時間延後另覓安放地

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撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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具俊曄不捨大S樹葬，下葬時間延後另覓安放地。

【徐熙媛 / 大S / 樹葬 / 具俊曄】大S徐熙媛在農曆新年遊日時不幸病逝，終年48歲，大S的遺體在日本火化，之後骨灰由家人帶回日本。

據悉，其骨灰現時暫放在豪宅，大S家屬原選擇樹葬，以不立墓碑、不記亡者姓名方式，讓大S化為春泥長眠於大自然之中。

當時小S徐熙娣曾透過經理人回應媒體稱：「記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」

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大S徐熙媛去世︱具俊曄未走出喪妻之痛

但近日大S丈夫具俊曄還是希望有一個隨時也能探望愛妻的獨立空間，而具俊曄亦親向證媒體表示：「還是希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」

另外，具俊曄仍難以走出喪妻之痛，大S生前好友賈永婕早前出席活動透露，在大S告別式上，看見具俊曄暴瘦，目測至少掉了6公斤。而具俊曄除先前拍攝好的兩個代言仍繼續進行外，一切工作無限期暫停，亦未有一個確實復工時間表。

此外，與家姐感情要好的小S亦因未能走出大S離世的傷痛，向《小姐不熙娣》節目組告假。

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