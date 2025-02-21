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網絡熱話︱操普通話男九龍灣尋女途人至女廁「代送M巾」　内情曝光：恐有埋伏！

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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操普通話男九龍灣尋女途人至女廁「代送M巾」　内情曝光：恐有埋伏！

【騙案／KK園／送M巾／女廁／九龍灣】KK園新型騙案？近日，有市民發現，九龍灣有操普通話、形跡可疑的男子出沒，跟隨女途人並尋求對方幫忙「送M巾」入女廁。網民懷疑，這可能是騙徒伺機埋伏作打劫甚至性侵的手段，著女士們千萬小心。

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根據女市民在社交平台Threads發文，表示17日（周一）在九龍灣德福廣場門口，遇到一個操普通話、疑似「KK園嘅男人」，正在街上徘徊：

鬼鬼祟祟搵緊啲女仔幫佢去女廁門口唔知做咩，懷疑係叫人畀M巾女朋友嗰啲！

樓主表示，由於自己當時戴著藍牙耳機，就沒有理會該男子，結果對方又即刻尋找下一個女生。她遂懷疑是「幫忙送衛生巾」騙案，立即拍下影片提醒廣大女士要小心警惕：

我第一次感覺到離KK園區又近咗，女仔一個人要小心。

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網民揭驚人内情：恐有埋伏

事件曝光後，不少網民留言直指男子行為極可疑，「呢個位離女廁好遠喎！」又表示其實在九龍塘曾經都有發生這類事件，「懷疑係老笠，入到去就同黨落手」。據悉，在2024年7月，就有女生在内地社交平台小紅書發文，指在九龍塘浸會大學附近遇到一名男子，稱其女朋友在附近廁所，需要衛生巾，拜托她幫忙送遞。但事主驚覺有異離開，未有受騙。

不過，也有網民認為未必是騙案，「咁如果女朋友真係喺入邊，男朋友買咗M巾入唔到去，咁應該點？」。對此，有人回覆「嚟M啫，唔係血崩，女係可以行出嚟」，並建議女士們若遇上這種可疑事件，應立即報警。

而同類「幫忙送衛生巾」騙案在内地其實已頻繁發生。網上消息指出，男歹徒會專門覬覦落單女生，上前尋求對方協助，稱女親友突然月經來潮，正躲於洗手間，詢問對方有否衛生巾借來應急。而女生通常會理解男性不方便進入女廁，不虞有詐地跟隨對方到遠處的洗手間。這時，男歹徒就會在途中伺機探聽女生個人信息，然後伺機犯罪；或對方甚至可能有同黨，就匿藏在廁所内接應。

網上亦有流傳影片，教女性如何應對，警告單身女子切勿在街上隨意相信陌生人的求助，甚至跟隨對方離開：

一時做好心，自己的人生就毀了。去了都有可能回不來！

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