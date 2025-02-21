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大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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大家樂$30半斤叉燒優惠回歸！

大家樂去年首推叉燒優惠，深受市民歡迎，多家分店賣清光。大家樂日前宣布，2月21日起一連8天，再推30元半斤叉燒優惠，同場更可加配糖水、滷水雞中翼拼紅腸，大家不妨齊齊斬料加餸，與家人享用美味晚餐。

最新影片推介：

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大家樂優惠｜$30半斤叉燒回歸

大家樂宣布推出超值加餸優惠，由2月21日至28日一連8天，半斤鬆軟可口肥瘦相間的「蜜汁叉燒」只需30元，優惠下午三點後供應，只限外賣。

點擊圖片放大

大家樂優惠｜$5起加配小食糖水

若想再加餸，仲可以加5元送是日糖水，加10元更可配送滷水雞中翼（2隻）拼紅腸，大家不妨今晚齊齊以優惠價加餸，數量有限，售完即止。

大家樂優惠｜$30半斤叉燒優惠詳情

推廣日期：2月21日至28日（下午三點後、只限外賣）
加餸專區：$5加配是日糖水 / $10加配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸

更多優惠：

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