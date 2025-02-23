領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

【領養家庭/人工受孕】因為血濃於水，父母願意給予孩子無條件的愛，但原來世上有一種愛，是可以超越血緣。「陳氏家族」成員有爸爸阿偉、媽媽Abi、女兒陳之蕾和兒子陳之路，這對小姊弟是阿偉夫婦領養的子女，因為Abi曾歷兩次流產，人工受孕也失敗，夫婦倆最終決定領養小朋友圓父母夢，從此小姊弟感受到了滿滿的愛，也圓滿了一個家。

▲ 「陳氏家族」成員有爸爸阿偉、媽媽Abi、女兒陳之蕾和兒子陳之路！（陳慧安攝）

領養家庭｜Abi曾歷兩次流產之痛

這天阿偉和Abi帶著快滿3歲的女兒陳之蕾（B蕾）和1歲半兒子陳之路（路路）一同受訪，眼前的小姊弟白白胖胖，經常笑容滿面，路路還不怕生，相當可愛！一家四口在公園走走跳跳，畫面幸福溫馨，但其實幸福背後，Abi曾經歷過一段黑暗時期，Abi曾經試過兩次懷孕，可惜第一胎患愛德華氏症，第二胎則患唐氏綜合症，兩胎都不幸流產後，再試人工受孕同樣失敗收場，於是決定領養小朋友。

領養家庭｜黑暗期似不停來回天堂與地獄

驀然回首，Abi形容那段時期好像不停上天堂下地獄：「當真真正正到醫生最後判決，告訴你是的，不行的了，當下真的不太接受到，但另一方面又會跟自己說，這樣你都要接受的，今次不行可能下次可以呢？這是第一次（流產）的感受，會覺得還有下一次的。」當時夫婦二人仍滿懷希望，期待下一次懷孕機會，無奈第二次結果也是令人心傷。

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領養家庭｜阿偉在妻首次流產後思考其他出路

阿偉坦言在Abi第一次懷孕失敗後，就開始想跟Abi聊聊：「會不會有不同的出路？但還未想到去領養的，只是對這個東西有少少概念，直至第二次失敗，再去人工受孕都不成功，我們就去考慮這個方向，其實當時資訊不多，都是靠上網搜集資料，亦不知道怎樣入門，最後想不如試試打電話去？於是由那個電話開始，就慢慢步向領養這條路。」

領養家庭｜花3、4年才成功領養第一個孩子

由決定領養到成功領養，過程並不容易，阿偉透露前後花了不少時間：「我們成功領養B蕾，都花了差不多兩年時間，加上我們本身試了很多次懷孕，我想總括整個年期，由我們第一次見到小朋友到領養成功，我想3、4年吧。」

▲ B蕾8個月大的時候成為阿偉夫婦的女兒。（陳慧安攝）

最神奇的是，B蕾正式成為他們女兒後相隔約一個月，他們再次收到電話通知：「有個有血緣關係的弟弟，是B蕾的弟弟，你們會否再次作出申請？」阿偉和Abi當時只考慮了很短時間，便決定同時領養B蕾的弟弟，兩人異口同聲表示：

覺得她有一個有血緣關係的弟弟陪住大家一起成長，這是美好的事。

▲ 路路是B蕾的親生弟弟。（陳慧安攝）

領養家庭｜初見小姊弟畫面仍歷歷在目

講到初次見到小姊弟的畫面，兩人仍歷歷在目，阿偉一臉慈父樣笑言：「我們一見到B蕾的時候，其實她已經很容易給我們抱起，感覺很親切，也很興奮，我自己最深刻就是，我在院舍第二次見她，她親了我兩啖，是的，我有拍片，我覺得這影片是我人生中最珍貴的時刻，我感覺她是很親和的小朋友。」

至於路路，阿偉和Abi都忍不住笑了，他們指第一次見面，路路打著煲呔，很像一個老闆：「嘩，這麼似財政司、特首的樣子，像拿著雪茄那些人，我覺得他給我的感覺很搞笑，尤其院舍姑娘說他似卡通人物，是史努比的朋友，哈哈。」

領養家庭｜已習慣當父母的模式

也許這就是眼緣，初見兩名子女已留下深刻印象，最終緣份亦牽引他們成為一家人，不過作為新手爸媽，照顧上會感到吃力嗎？阿偉直言：「其實最初B蕾來了，那時已經是最激動的時間，因為她是超級敏感的人，一晚醒4、5次，我和Abi就像面對一個很強勁的對手，要輪流照顧B蕾，到B蕾穩定後，就到路路，他相對好一點，比較容易入睡，但遇到另一個問題，就是他們兩個會輪流醒。」不過現在夫婦倆已習慣這種模式，B蕾也可以一覺睡到天光了。

▲ 阿偉會拍片記錄子女的成長階段。（陳慧安攝）

領養家庭｜講起子女趣事笑不攏嘴

從小朋友的笑容可感受到，他們被滿滿的愛包圍住，阿偉分享跟子女的日常趣事也笑不攏嘴，他每天都會跟女兒說：「B蕾我愛你。」當女兒心情好的時候，就回說：「我都愛你。」這時他就會很開心，心也融化了，而路路就走搞笑路線，會做一些很奇怪的表情，例如會無故出拳打功夫，說到這裡，阿偉忍不住哈哈大笑。

阿偉又坦言，對待女兒和兒子的方式有點不同：「B蕾我通常會講解多一點，因為她比較明白事理，路路我通常嚴格少少，我可能會告訴他這是正確的，還是應該可以做得更加好呢？Abi就會做一個提點的角色，有時我們都會互換一下，有時我惡一點，有時她惡一點。」問到爸爸還是媽媽惡一點？B蕾則踢爆：「爸B惡一點！」再次引得阿偉大笑起來。

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領養家庭｜給20年後子女的話：有空要探探爸爸媽媽

阿偉夫婦如今有子女萬事足，問到有什麼說話想對成年後的他們說？阿偉坦言有認真想過這個問題，當20年過去，他最想跟B蕾和路路說：

咦，你們已經長大了，這麼大個仔大個女，長大成人之後，覺得我們這個家開心嗎？你們長大了，我們都已經老了，你們何時回來飲湯？何時回來吃飯？有空要探探爸爸媽媽。

Abi就表示：「我只想兩個將來可以互相扶持，因為當你們長大的時候，Abi年紀大了，所以希望你們可以聊到天，或者大家有什麼問題，大家互相一起解決。」最簡單的囑咐，正是父母最深遠的祝福。

▲ 沿路有你共行，留下雙雙足印。（陳慧安攝）

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