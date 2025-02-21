藝人駕駛︱疑似洪嘉豪座駕險釀車禍小路出大路唔讓車？　保安截停中大校巴急剎爆粗大罵

▲ 有網民上載影片指疑似洪嘉豪座駕，在中大未有小路出大路讓車。

【洪嘉豪/中大/車禍】藝人言行舉止一直讓公眾關注。有網民上載影片指，歌手洪嘉豪日前（19日）到香港中文大學出席活動後，駕駛座駕離埸疑在小路出大路時，未有停下先讓在「大路」的中大校巴先行，導致校巴司機急剎停，兼破口爆粗大罵，險出意外。不過，事後有網民指，是保安示意洪先行。

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洪嘉豪日前獲中大邀請擔任聯合書院歌唱比賽嘉賓，不過活動結束後，他駕車離場時發生小插曲。有中大學生在社交平台上載影片，片中所見，中大保安員截停校巴，示意一輛疑是洪嘉豪的白色座駕先行，令校巴急停，司機隨即向保安破口大罵「小路出大路呀！截我！你冇嘢呀？小路出大路，咁危險」，保安為求息事寧人，「得啦，你投訴我啦好冇」。

保安同時要求追向白色私家車的學生上回行人路，校巴司機心有不甘指，「我都有事呀爭啲」，保安再表示「得喇得喇得喇」，司機則繼續粗口大鬧，影片就此作結。

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藝人駕駛︱網民指洪出大路前已經停下

片段在社交平台引起熱議，有網民確認私家車為洪嘉豪座駕，不過，因另一名網民貼出，另一個角度影片，清晰可見是保安截停校巴，示意洪嘉豪的座駕先行，洪事後亦有著車尾燈示意謝謝。網民認為錯不在洪嘉豪，「只係聽保安指示」、「不要單睇校巴車內片去斷章取義」、「（洪嘉豪）出去大路之前已經停咗，諗住讓比大巴先，係個保安沖（衝）出嚟叫佢（洪嘉豪）行先。」。

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