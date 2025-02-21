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聯網規劃｜議員：港島東西聯網合併致跨區求診　盧寵茂指醫院非便利店需整盤規劃

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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盧寵茂指醫院非便利店需整盤規劃。

【公立醫院聯網 / 港島東 / 港島西 / 盧寵茂】政府正規劃公立醫院聯網重整，計劃於一年內完成規劃，包括港島東及港島西聯網明年完成重整，而長遠計劃設新界北聯網，計劃於一年完成重整。

醫衛局局長盧寵茂表示，根據人口增長、分布、結構變化，檢視聯網服務配置。醫管局行政總裁高拔陞強調，聯網重組非涉財政因素。

外界關注港島東西聯網合併發展，高拔陞稱盧寵茂稱目前港島東及西人口約60萬，相對其他聯網人口比例非相稱，因此是時候考慮重整，亦重申現有醫院數目需有保留。

港島東及西聯網服務將合併。（資料圖片）

對於跨區求診，盧寵茂稱各間醫院的設施、以及基本服務均會維持，例如外科、內科、婦科、兒科及骨科，部分較複雜的服務如移植、及心血管治療非從聯網作出規劃，跨區求診僅個別情況。

議員陳凱欣表示，港島東至港島西相隔距離甚遠，「對市民服務無可能無影響」，質疑重劃僅從管理層面出發，而非以人為本。新民黨陳家珮指，港島東西之間不時交通擠塞，憂慮令中風緊急病人獲醫治時間被延遲。

盧寵茂表示，醫院非便利店，人口及地域性非唯一考慮，考慮整盤計劃，「如果你問我，有一日有心臟病，去一間胸痛中心，設施不足夠的醫院，雖然近但質量唔得仲危險」。他稱如聯網病例太少，會影響醫生培訓。

多名議員關注是否不再興建東區醫院500張日間病床。盧寵茂稱，2019年公布醫院建院計劃與現時有分別，其中出生率少了一半，「唔希望大家執住2014年數字」。他表示得出2021年人口數字後，會重新審視第二個醫院發展計劃。

陳凱欣會後稱，當年東區醫院計劃新增500張專科病床已經籌建當中。她指，不少醫護均反映東區醫院的資源分撥予瑪麗，這些病床數目已是「追落後」。一旦港島東聯網日間治療計劃擱置，屆時一張病床均沒有增加，認為當局回應避重就輕。

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