靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品

▲ 以後大家選購家具和家品，又多一個好去處啦！

【PapaHome淘寶家具實體店/淘寶/購物】「家」可能是大家生命中最重要的地方，一個承載美好生活的空間，為助香港人築造夢寐以求的家居，香港領先的一站式家居維修平台Papabo夥拍淘寶中國香港站攜手開設的「PapaHome 淘寶家具實體店」，正式登陸香港，於2月22日開幕！

店舖為香港人度身訂造，精心挑選高品質、高性價比及具優質設計的產品，透過7大沉浸體驗專區及導購服務，為香港消費者提供更具確定性的服務，完善其在淘寶平台上購買傢俬或大型家居產品的體驗。

▲ PapaHome 淘寶家具實體店逾 25,000 平方呎的店舖共分為7大專區（李惠儀攝）

PapaHome淘寶家具實體店︱沉浸體驗7大專區

PapaHome 淘寶家具實體店逾 25,000 平方呎的店舖共分為7大專區，包括兩大淘寶神店榜前列排名家具品牌吱音及樹吱家居專區、客廳及餐桌餐椅區、定制專區、嬰兒兒童寵物用品及卧室區、戶外傢俬區、辦公室方案及電競區，以及建材專區。

想睇7大沉浸體驗專區即按下圖：

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7大專區︱1.兩大淘寶神店榜前列排名家具品牌吱音及樹吱家居專區

甫入PapaHome淘寶家具實體店，左邊及右邊分別是兩間入選為淘寶神店榜前列位置的創新家具品牌吱⾳及樹吱家居的家具陳列專區。擇選這兩個創新家具品牌放在進門當眼處，因為其理念與 PapaHome 淘寶家具實體店相近，可以滿⾜香港消費者對高品質、高性價比以及具優質設計的三⼤條件，而且兩個品牌的傢俬分別講求原創設計及現代歐式設計，深受年輕人歡迎，所以特別引入香港，讓更多消費者認識。

7大專區︱2.客廳及餐桌餐椅區

登堂入室，最先見到就是屋內的客廳和飯廳，一張梳化及一張餐枱，幾乎是香港家庭必備的家具，所以 PapaHome 淘寶家具實體店為消費者設置客廳區及餐桌餐椅區，陳設了多款梳化及餐枱，備有典雅及型格設計風格，更有不同大少尺碼；如果不想在客廳放置梳化，店內更有特色椅子區，迎合香港不同家庭的需要。

7大專區︱3.定制專區

若然覺得預製傢俬未能滿足你對家居空間及生活品味的要求，PapaHome 淘寶家具實體店內備有訂製家具的服務專區，精選具信譽的商家，部分更是中國上市企業，當中包括以精湛工藝而聞名的廚櫃訂造供應商金牌家居、全屋家具訂造商好萊客及專門從事高端時尚休閒梳化研發、設計及生產的布梵等。

另外，針對不同用家的需要，設有不同類型家具的訂製服務，如兒童傢俬、具寵物攀爬功能的組合櫃，以及 1 平方米的健身櫃組合，能滿足用戶在家「操肌」鍛鍊身體的需要；又或者可以揀選心儀的雲石，訂造自己獨一無二的餐枱。另外，現場亦有精選品牌客廳設計場景，為消費者提供築造理想家居的參考實例。

7大專區︱4.嬰兒兒童寵物用品及卧室區

未來主人翁和毛孩是一個家庭的重要成員，不少父母和寵物主人都會悉心為他們的心肝寶貝粉飾家居或房間，PapaHome 淘寶家具實體店特別照顧家中的「小主人」，設有嬰兒兒童寵物用品專區，展出由適合嬰兒、兒童甚至大學宿舍的家具，甚或適合家中寵物的健康環保家居產品。

考慮到家具生產過程中或會釋出甲醛等化學物質，消費者在店內購買家具時，亦可加購除甲醛服務。至於毗鄰寵物用品區的卧室專區，展示各式各樣的睡床及卧室用品，能滿足消費者對睡眠的需求。

7大專區︱5.戶外傢俬區

近年新建住宅配備環保露台已是香港物業的常態，為讓消費者能悉心粉飾家居的戶外空間，店內備有戶外傢俬專區，精心揀選一批適合香港家庭使用的戶外家具，具備耐用物料及慳位，部分更有摺疊功能，方便收納。

7大專區︱6.辦公室方案及電競區

家居除了起居室及卧室，近年大行其道的 WFH（Work from Home）辦公文化及電競熱，令不少港人在家築起辧公及電競空間，PapaHome 淘寶家具實體店照顧大家的需要，找來服務全球 500 強企業的辦公家具品牌聖奧，提供多款辦公室方案，亦方便企業採購團隊訂製辦公室傢俬，而旁邊更展示了一系列型格時尚、符合人體工學設計的電腦椅，以及大型電競比賽選手專用座椅，讓玩家體驗舒適安坐，打造夢寐以求的電競家居。

7大專區︱7.建材專區

為讓消費者享受到一站式的體驗，PapaHome 淘寶家具實體店內特設建材專區，特意引進專營瓷磚的東鵬控股及蒙娜麗莎，以及以創新設計而著稱的衛浴潔具公司四季沐歌等中國上市公司，提供優質產品之餘，亦通過原廠直供模式為顧客帶來較市面相同產品更相宜的優格。另外，駐場的設計團隊提供窗簾及地毯等度尺服務，方便消費者。

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PapaHome淘寶家具實體店︱店內特色推介

店內特色位︱1. 打卡區

實體店設有多個打卡位，這裡設有網上直播的裝備，陳設成一個網上直播場景，讓客戶可以一嘗當上直播主的滋味。

店內特色位︱2. 淘公仔及Papabo公仔

店內有7個不同造型及服飾的淘公仔及 Papabo 公仔，例如門口的淘公仔，做出「請請」的動作，歡迎大家光臨。另外，有穿上裝修工人服、化身客戶服務大使及線上直播主等淘公仔造型。

店內特色位︱3. 本地藝術家鄧卓越作品

實體店專為香港消費者⽽設，其店內佈置充滿本地特⾊，牆⾝掛滿本地藝術家鄧卓越的三組作品，包括以中華 56個⺠族為題的「淘公仔⺠族不 倒 翁 」、「ASHOPPIN’BABY®⺠ 族 系列 - 勇往直前（2022）」及以紅⽩藍三⾊⾺賽克磚砌成，充滿香港味度及特⾊的「⾊彩香港」。

店內特色位︱4. AI 度身訂造系統

在金牌家居廚櫃訂製旁，擺放了一套AI度身訂造系統，方便不同身高人士可按需要，訂製切合個人高度及要求的家具。另外，輸入心儀的顏色，系統可讓你看到廚櫃的模擬效果圖。

店內特色位︱5.1平方米健身設計

香港一般家庭的家居空間有限，要做運動可能需要外出才能解決。PapaHome淘寶家具實體店內陳設的1平方米健身設計，是一個衣櫃與健身櫃組合，只佔1平方米的空間，能滿足用戶在家「操肌」鍛鍊身體的需要。

▲ 逾 25,000 平方呎的店舖共分為7大專區（李惠儀攝）

PapaHome淘寶家具實體店︱新張期內推出3大限定優惠

優惠1︱首50位入場人士獲贈人民幣100元淘寶優惠券

PapaHome 淘寶家具實體店位於信和集團旗下尖沙咀中港城，為慶祝新店於本周六（2月22日）正式開業，首50名親臨實體店的顧客可獲贈人民幣100元淘寶優惠券，供首5天（2月22日至2月26 日）在淘寶平台上購買產品。

優惠2︱憑「上線限時價」加購服務

在新張期間，客戶可以憑「上線限時價」加購傢俬防蟲、除甲醛及運輸加固等服務，折扣後每項收費由人民幣70至132元不等。

優惠3︱通過AlipayHK使用中銀淘寶卡付款可享不限次數的免手續費優惠

2月22日至3月31日期間，通過AlipayHK使用中銀信用卡消費滿港幣 2,000 元，即可享 6個月分期免手續費優惠，每位用戶限享一次，每日數量有限，先到先得！

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PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪先生表示：「我們佔地逾25,000平方呎的實體店劃分為7大專區，精選最適合香港人品味及家居要求的優質產品系列，店內網羅的逾100個優質淘寶商家均為信譽超著的大型企業，當中雲集中國上市公司及淘寶神店榜前列創意家具品牌 ， 包括專營訂造廚櫃的金牌家居、專營全屋家具訂造的好萊客、瓷磚製造商家東鵬控股及蒙娜麗莎等，由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料，均一應俱全。」

並表示：「我們搜羅的產品強調高性價比、高品質及優質設計，例如十大必買產品（詳細介紹見附件二）中的梳化、餐桌、茶几及梳妝桌，均擁有典雅及型格時尚等不同設計風格，產品質量至佳，全部售價均低於港幣4,800元。」

最新影片推介:

PapaHome淘寶家具實體店︱精選淘寶逾1萬件優質商家產品9成運費低於600元

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅先生表示：「PapaHome 淘寶家具實體店的出現，能夠為香港的淘寶用戶提供更具確定性的服務，完善他們在訂購大件家具上的體驗。店內商品都是參照淘寶香港消費者的喜好而訂定，當中包括了本地用戶喜愛的中高檔價位產品，全部商品可做到直運來港，90%商品運費低於港幣 600 元，近一半更低於港幣 100 元，消費者購買產品的時候，已可掌握運費資訊，倍感安心。」

PapaHome淘寶家具實體店︱嶄新購物模式 結合實體店沉浸體驗與線上購物便利

PapaHome 淘寶家具實體店提供導購服務，顧客能先在實體店內親身接觸及了解產品，並掃描商品上的二維碼（QR Code）以獲取詳細的產品資訊及獨家折扣資訊；鎖定心儀產品後，可直接在淘寶平台上輕鬆完成購買。

這種開創香港家具市場先河的嶄新線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）營運模式，結合實體店內瀏覽的沉浸體驗與線上購物的便利，相比純線上購買的模式，可讓消費者享受全方位的一站式購物新體驗。

PapaHome淘寶家具實體店提供全面的服務，包括：

客戶支援 – 解答消費者有關產品、物流及獨家折扣資訊的疑問

淘寶家居產品導購 - 整個購買家具過程，提供個人化指導

安排上門度尺 – 店內設有多個家具品牌訂製專區，提供專人上門度尺服務

智能家居及 AI／AR – 整合人工智能及擴增實境（AR）等科技，方便消費者選擇合適其家居環境的產品

想睇10大必買產品即按下圖：

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PapaHome淘寶家具實體店︱10大必買產品

必買產品1︱吱音單人沙發躺椅

單人沙發躺椅可調節成躺坐兩用，每張做工細緻 ， 扶手縫線由25年經驗師傅親手縫製，符合人體工學設計兼分段貼合人體曲線 ，加上3防OTE面料，達到防水、防油防污、親膚透氣及防貓抓，並設有珊瑚橘、黑色及藕灰色。

約港幣4,780元（約 ¥ 4,428）

直運運費：約港幣447元

必買產品2︱樹吱海綿皮埃蒙特模組組合沙發

組合沙發可自由組合隨意搭配，設多種顏色選擇，備有三款物料選擇，包括：荷蘭平紋精織布藝、 葡萄牙進口Elastron磨砂防貓抓科技布、意大利品牌 Novatex天鵝絨布藝（供應 B&B 及 Minotti），並有8方定位接繩及寶塔彈簧，底座結構穩定。

約港幣2,212元起（約¥2,050起）

直運運費：港幣373元起

必買產品3︱狄普意式極簡風頭層牛皮皮沙發

頭層牛皮加厚，手感柔軟細膩、而且耐用，從俄羅斯進口松木架 ，羽絨+7D太空綿軟而不塌，高回彈又有承托。

約港幣3,700元（約¥ 3,428）

直運運費：約港幣563元

必買產品4︱歐亞皇巢360度大小圓旋轉茶几

設計簡約，美觀實用 ，隱藏式收納空間（旋轉打開抽屜） ，而且玻璃硬度高，耐刮花，易清潔，能承受 200 度溫差變化。

約港幣1,791元（約¥ 1,659）

直運運費：約港幣479元

必買產品5︱吱音實木梳妝台鏡子一體化妝桌

以日落、日出作構思，日出梳妝，日落閱讀，並考慮到中國注重風水問題，鏡子不使用時能隨意收起，避免床頭對鏡子。

約港幣4,673元（約¥4,329）

直運運費：港幣 289 元

必買產品6︱原始原素岩板橡木框架餐桌

可折叠餐枱節省空間，全折疊桌寬僅47cm， 岩板桌面，耐磨耐刮耐高溫，熱鍋能直接上桌，使用了北美進口FAS級橡木製造，易於清潔。

約港幣3,486元（約¥3,230）

直運運費：約港幣441元

必買產品7︱狄普意式極簡頭層牛皮設計師沙發

頭層牛皮韌性高 ,可以顏色定制 ，採碳素高腳，方便清潔梳化底。

約港幣3,700元（約¥3,428）

直運運費：約港幣271元

必買產品8︱西昊 C500 工學椅

椅子可保護脊椎健康，減震坐墊卸力舒適，提升工作效率。

約港幣3,939元（約¥3,649）

直運運費：約港幣350元

必買產品9︱實木兒童學習桌 faroro 可升降

58-81cm精準調節，滿足兒童成長需求自由調節高度 ，桌面傾斜角度自由切換，按壓式防夾手設計更安心，採天然木紋，堅固耐用，環保安全 ，而大容量櫃桶可增加收納。

約港幣3,215元（約¥2,979）

直運運費：約港幣314元

必買產品10︱紫葉陽臺簡約小桌椅（3件套茶組合）

可日曬雨淋，不易生鏽發霉 ，而鋁合金結構穩定不易變形 ，油性筆書寫在桌面的痕跡可輕鬆清潔 ，仿木紋噴漆技術減少油漆過多帶來的異味問題，輕量化設計比實木更輕易移。

約港幣1,486元（約¥1,377）

直運運費：約港幣168元

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