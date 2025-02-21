混血肥仔偷食︱芊蕙子發文逐點撃破混血肥仔千字文　踢爆丈夫去年親認婚內出軌

▲ 芊蕙子發文逐點撃破混血肥仔千字文內容。

【混血肥仔 / 曾達恩 / 芊蕙子 / 丁彥均 / 丁丁】網台「BBO」創辦人「混血肥仔」曾達恩（Tommy）身為有婦之夫，卻被指偷食公司女主持丁彥均 （丁丁）。

之後，留在英國生活湊兩個女當曾達恩的混血肥仔太太芊蕙子，在個人社交平台連環狙擊暗指有人出軌，疑指混血肥仔回港「搵食」順便「偷食」。

本來不回應事件的丁丁，在前晚（2月19日）發文強調沒介入別人婚姻，表示︰「我在確認對方已分開，並簽訂『分居協議書』後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」更表示因飽受精神折磨，決定暫退幕前工作。

混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚 混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾

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混血肥仔偷食︱發千字文暗指太太貪物業

至於，也本來表示不回應私人事的混血肥仔，在昨日（2月20日）早上發長文，自爆早在去年大約2月因生活問題，芊蕙子曾用不同方法明確向他表達希望離婚。同時，他強調「在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係」以示沒有不忠。此外，混血肥仔解釋芊蕙子早前在IG指他要「兌現承諾」，是指物業轉讓。

混血肥仔發出千字文後，網民反應兩極，有人指既然已離婚，混血肥仔有權結識異性覓第二春，甚至認為芊蕙子也一直有份營造未離婚幸福家庭形象，現在「玩踢爆」其實是貪要物業。

但另一方面網民就狠批混血肥仔講大話，指：「分居同離婚係2樣嘢嚟架喎，分居佢仲係你合法妻子」、「小小搞笑 假設女嘅要你層樓 要你資產 佢仲會咁大肆宣傳講自己家事 然後發酵到比（畀）人地（哋）知道自己要貪你層樓？」等。

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混血肥仔偷食︱千蕙子踢爆丈夫婚內出軌

不過，今日（2月21日）凌晨，千蕙子在個人IG以限時動態再度聲明，處處都逐點撃破混血肥仔千字文的內容，稱：「本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy）或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫」。

千蕙子更表示，截至目前仍未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫，更指：「敬請當事人提供一份具法律效力的『分居協議書』，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。」

▲ 芊蕙子本來也是網台藝人，結婚生B移民英國後成全職媽媽。

另外，更爆混血肥仔在去年10月婚內出軌，指：「我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期內無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。」

至於對混血肥仔所指「資產轉讓」，她回應：「雙方於2025年1月初已分別委任律師（solicitor）處理居所問題，期間亦透過中間人多次交涉，惟至今仍未收到你（混血肥仔）的律師正式回覆。希望你能信守承諾，不再無故拖延。再次感謝各界關心，我對此事尚未獲得解決深感遺憾。希望混血肥仔（Tommy）履行早前承諾，我將不作追究。感謝大家的理解與支持」

▲ 去年12月，芊蕙子仍在社交平台上載混血肥仔與兩女齊賀聖誕節的照片。

芊蕙子聲明全文如下：

**各位你好，本人在此回應以下幾點：** 截至目前，本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy） 或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。 1.**關於「分居協議書」** 敬請當事人提供一份具法律效力的「分居協議書」，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。 2.**關於生活安排** 我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在 WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期内無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。 3.**關於居所安排** 雙方於今年1月初已分別委任律師 (solicitor）處理居所問題，期間亦透過中間人多次交涉，惟至今仍末收到你的律師正式回覆。希望你能信守承諾，不再無故拖延。 再次感謝各界關心，我對此事尚未獲得解決深感遺憾。希望混血肥仔 (Tommy)履行早前承諾，我將不作追究。 感謝大家的理解與支持。

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