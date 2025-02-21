啟德體育園開幕禮｜啟德開幕禮門票今早開賣　準時登入已有逾5萬人排隊購票

▲ 啟德體育園開幕禮門票極速售罄。

【啟德體育園／開幕禮／門票／羅淑佩】啟德體育園3月1日開幕，當晚6時30分舉行盛大開幕儀式，屆時會有多名港隊及國家隊現役及退役精英運動員以及中港兩地名星參與，包括影星甄子丹、歌手林子祥、葉蒨文、張天賦等，8500張門票於今早（21日）10時在城市售票網公開發售，每張門票售10元，每人限購2張，先到先得。

本報記者準時10點登入城市售票網有關啟德體育園開幕禮的門票換領券售賣網頁，網頁已顯示前面逾5萬人正排隊中，呼籲耐心等候，並預計排隊時間多於2小時。網站亦曾一度出現輪候進入隊列的情況。

啟德體育園｜啟德開幕禮票價10元2.21起發售 羅淑佩：只設轉播為提供最佳鏡頭角度版本

▲ 準時10點登入城市售票網，網頁已顯示前面逾5萬人正排隊中。（城市售票網截圖）

啟德體育園開幕禮｜門票火速售罄

記者約18分鐘後成功進入購票頁面，頁面顯示仍餘少量門票，但多次點擊「確認」，均顯示「所選票區的剩餘座位正由其他顧客選取，暫時未能提供」。

記者其後於10時40分再次進入城市售票網，門票已顯示售罄。

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由於城市售票網發售的只是開幕禮門票的電子換領券，市民可選擇在下周四至周六，即2月27日至3月1日，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體入場門票。

啟德體育園開幕禮｜換票安排

日期：2月27日、2月28日或開幕典禮當天

時間：2月27日和28日中午12時至晚上10時、典禮開幕前換領

所須文件：電子換領券及身份證明文件

地點：啟德體育園啟德體藝館

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