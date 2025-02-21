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家居意外丨10歲童後摔落洗碗機上　牛扒刀插背傷脊椎險癱瘓

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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男童在家不小心滑倒，向後摔倒在打開門的洗碗機上，被機內的牛排刀刺入脊椎位置，只差1毫米險些癱瘓。(iStock圖片)

【家居意外/澳洲】澳洲一名10歲男童早前在家不小心滑倒，向後摔倒在打開門的洗碗機上，被機內的牛排刀刺入脊椎位置，只差1毫米險些癱瘓。幸好男童趕及送院，經歷數小時治療後成功取出牛排刀，並已順利康復回家。

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據《每日郵報》報道，一名10歲的男童斯圖曼（Landen Sturman）有天在家中不慎滑倒，剛巧向後跌倒在剛好打開的洗碗機，怎料洗碗機內一把牛排刀豎立放，刀鋒向上，那把刀就這樣刺入斯圖曼背部，正正卡在脊椎位置。

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斯圖曼當下感到十分痛楚，亦相當驚恐，家人立即把他送往珀斯兒童醫院（PerthChildren's Hospital），幸好經過神經外科與骨科醫生團隊數小時的手術，未有傷及斯圖曼的神經之下，安全把牛排刀取下，未有造成斯圖曼永久性神經損傷。

主診醫生表示，由於牛排刀所在位置十分危險，只差1毫米便可能影響神經功能，稍差一點就終身癱瘓。斯圖曼經過休養後，已完全康復並，並於上週重返校園生活。

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斯圖曼的母親艾瑪（Emma）除了感激醫護團隊的專業救治，同時也提醒其他家長，須留意刀具擺放方式，避免將刀鋒朝上放置於洗碗機內，減少意外發生的機會。

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