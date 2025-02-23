  • 17°C
香港時間：2025223日 (日) 11:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輪椅外賣員｜外賣員坐輪椅難送餐上山　顧客捱餓等2小時咁處理獲讚

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

外賣員坐輪椅難送餐上山，顧客捱餓等2小時咁處理獲讚，網民佩服自力更生嘆心酸。

外賣員送餐超時至顧客等候過久飢餓難耐，心有不滿也是人之常情，但如若得知遇到行動不便人士送餐，難免無奈又心酸。

近日，有人在Threads發帖，指其在下單叫外賣時遇到做電動輪椅的外賣員接單，由於他住在山上，輪椅上山不便，在樓主等待兩個小時後只好將訂單取消，無奈道「等咗兩個鐘勁餓」，而他耐心與外賣員及客服溝通引來大批網民稱讚。

外賣員騷擾｜港女點外賣遭男車手電話騷擾　濫用聯絡信息約受害人「見面」

輪椅外賣員｜外賣員坐輪椅難駛上山

樓主發文表示「原來輪椅都可以送外賣，等咗兩個鐘經餓」，據對話記錄可見，正在送餐的外賣員詢問「我輪椅方便上嚟嗎？」。

樓主則回覆「我會畀4星難度」，由於他住在山上，輪椅未必能夠上山，遂詢問「請問係電動定手動（輪椅）」，外賣員先表示歉意，並回答是電動輪椅。

點擊圖片放大
+3
+2

輪椅外賣員｜花3小時處理訂單

於是樓主便聯絡客服反映情況，尋求解決方法，「請問可以點解決，勁餓，在線等，你哋有冇同事可以支援到呢位輪椅朋友？」，客服表示未能聯繫到外賣員，相信最終沒能妥善解決，樓主最終取消訂單，改用另一外賣平台點餐。

樓主指由於外賣員稱「送唔到上嚟」故他向客服尋求幫助，前後處理了3個小時才退款，平台為表歉意，贈送了15元優惠券。

外賣員坐電動輪椅難駛上山。（iStock）

輪椅外賣員｜網民嘆生活不易讚樓主體諒

此事引起網民熱議，不少人感嘆生活不易十分心酸，認為外賣員身殘志堅，「成日見到輪椅送外賣，其實好佩服佢哋，佢個『對不起』好心酸」、「你都冇講啲咩，佢第一反射回應已經係『對不起』，想像唔到幾多人見到係輪椅人士送外賣就嫌三嫌四」、「好欣賞佢哋自力更生」、「生活艱難」。

同時，亦有網民稱讚樓主耐心解決，體諒外賣員難處。

外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」

網絡熱話｜上海26歲最強外賣員日做18小時3年賺￥102萬　由負債到買樓今車禍撞斷腳

正能量｜ OL被裁轉行做外賣員　由豪宅至劏房練就堅強：香港是個有趣城市

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

正能量｜ OL被裁轉行做外賣員　由豪宅至劏房練就堅強：香港是個有趣城市
13:17 2024/06/13
正能量｜ OL被裁轉行做外賣員　由豪宅至劏房練就堅強：香港是個有趣城市
網絡熱話｜上海26歲最強外賣員日做18小時3年賺￥102萬　由負債到買樓今車禍撞斷腳
12:29 2024/09/20
網絡熱話｜上海26歲最強外賣員日做18小時3年賺￥102萬　由負債到買樓今車禍撞斷腳
外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」
12:06 2024/11/21
外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」
外賣員騷擾｜港女點外賣遭男車手電話騷擾　濫用聯絡信息約受害人「見面」
06:41 2025/01/14
外賣員騷擾｜港女點外賣遭男車手電話騷擾　濫用聯絡信息約受害人「見面」

你可能感興趣

正能量｜ OL被裁轉行做外賣員　由豪宅至劏房練就堅強：香港是個有趣城市
13:17 2024/06/13
正能量｜ OL被裁轉行做外賣員　由豪宅至劏房練就堅強：香港是個有趣城市
網絡熱話｜上海26歲最強外賣員日做18小時3年賺￥102萬　由負債到買樓今車禍撞斷腳
12:29 2024/09/20
網絡熱話｜上海26歲最強外賣員日做18小時3年賺￥102萬　由負債到買樓今車禍撞斷腳
外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」
12:06 2024/11/21
外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」
顧客服務 外賣速遞平台 美團外賣 外賣 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
外遊注意｜調查揭市民輕視旅遊醫療諮詢　遊前接種適當疫苗可防重症
外遊注意｜調查揭市民輕視旅遊醫療諮詢　遊前接種適當疫苗可防重症
香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
急症室最長等候時間（02月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間04:05）
高薪洗碗工｜酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工　網民拆解1條件勸退求職者
高薪洗碗工｜酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工　網民拆解1條件勸退求職者