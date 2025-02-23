輪椅外賣員｜外賣員坐輪椅難送餐上山 顧客捱餓等2小時咁處理獲讚
撰文： 王月明
發布時間： 23 分鐘前
最後更新： 22 分鐘前
外賣員送餐超時至顧客等候過久飢餓難耐，心有不滿也是人之常情，但如若得知遇到行動不便人士送餐，難免無奈又心酸。
近日，有人在Threads發帖，指其在下單叫外賣時遇到做電動輪椅的外賣員接單，由於他住在山上，輪椅上山不便，在樓主等待兩個小時後只好將訂單取消，無奈道「等咗兩個鐘勁餓」，而他耐心與外賣員及客服溝通引來大批網民稱讚。
外賣員騷擾｜港女點外賣遭男車手電話騷擾 濫用聯絡信息約受害人「見面」
輪椅外賣員｜外賣員坐輪椅難駛上山
樓主發文表示「原來輪椅都可以送外賣，等咗兩個鐘經餓」，據對話記錄可見，正在送餐的外賣員詢問「我輪椅方便上嚟嗎？」。
樓主則回覆「我會畀4星難度」，由於他住在山上，輪椅未必能夠上山，遂詢問「請問係電動定手動（輪椅）」，外賣員先表示歉意，並回答是電動輪椅。
輪椅外賣員｜花3小時處理訂單
於是樓主便聯絡客服反映情況，尋求解決方法，「請問可以點解決，勁餓，在線等，你哋有冇同事可以支援到呢位輪椅朋友？」，客服表示未能聯繫到外賣員，相信最終沒能妥善解決，樓主最終取消訂單，改用另一外賣平台點餐。
樓主指由於外賣員稱「送唔到上嚟」故他向客服尋求幫助，前後處理了3個小時才退款，平台為表歉意，贈送了15元優惠券。
輪椅外賣員｜網民嘆生活不易讚樓主體諒
此事引起網民熱議，不少人感嘆生活不易十分心酸，認為外賣員身殘志堅，「成日見到輪椅送外賣，其實好佩服佢哋，佢個『對不起』好心酸」、「你都冇講啲咩，佢第一反射回應已經係『對不起』，想像唔到幾多人見到係輪椅人士送外賣就嫌三嫌四」、「好欣賞佢哋自力更生」、「生活艱難」。
同時，亦有網民稱讚樓主耐心解決，體諒外賣員難處。
網絡熱話｜上海26歲最強外賣員日做18小時3年賺￥102萬 由負債到買樓今車禍撞斷腳
正能量｜ OL被裁轉行做外賣員 由豪宅至劏房練就堅強：香港是個有趣城市
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：