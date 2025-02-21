樂極生悲｜33歲女慶生慘變毀容　手持氫氣球火舌1秒撲面極驚恐

【生日蛋糕／氫氣球／爆炸／燒傷／毀容】儀式感慶生必備蛋糕和氣球，但小心一時疏忽釀成憾事。越南一名女子在餐廳慶祝33歲生日，手拿著蛋糕和氣球打卡之際，突然發生爆炸，火舌一秒撲面，壽星女慘遭毀容。

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樂極生悲｜氫氣球碰到生日蠟燭釀爆炸

綜合外媒報道，越南一名女子上周慶生，相約一班朋友在餐廳慶祝。臨近生日聚會的尾聲，當時女事主拿起蛋糕和氣球，打算留倩影之際，右手拿著的氫氣球觸碰到生日蛋糕上的蠟燭，瞬間爆炸傳出巨響。當時女事主立刻扔開蛋糕，雙手掩面。意外發生一刻被拍下來，7秒短片在網上瘋傳。

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事發的第一天，我只是躺在那裡哭泣，不知道我的皮膚會怎麼樣……當時一切都發生得太快了。

女事主後來立刻往面上潑水，試圖即時緩解傷勢，其朋友亦立刻買來燙火膏。她隨後入院處理傷勢，亦上載當日的相片，可見她右半邊面燒傷，嘴唇、前頸、右前臂等部位分別屬於一級和二級燒傷，需要4個月至半年復原。事隔6天，女事主在Facebook報平安，指意外未有傷及眼球，而面部的傷勢亦慢慢癒合，希望藉自己的經歷，提醒大眾在使用氣球時要小心，選購時要選擇氦氣球，並非氫氣球，同時亦留意要遠離火源，避免樂極生悲。

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氫氣球應灌氦氣減危險

據了解，氫氣屬易燃氣體，即使遇上如煙頭大小火苗亦可被引燃，於升降機之類密閉空間內引爆則更加危險，故氫氣球一般而言會採用成本較高但不會引起燃燒的氦氣代替。

燒燙傷處理｜8大燒傷與燙傷處理貼士

如不慎被燙到或輕微燒傷，在能夠自行處理傷勢的情況下，可以採取一些急救方法為傷口緊急降溫，避免熱力傷害深層皮膚。根據本港衞生署網站資料，患者被燒傷及燙傷後，最重要的急救是減低傷處的熱力及痛楚，同時要預防傷口受到細菌感染，以下是處理傷口的建議：

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燒燙傷處理｜嚴重燒傷處理6步驟

若不幸被嚴重燒傷，而患者有可能無法自行處理傷口，旁人可以採取以下急救方法。據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

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