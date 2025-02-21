攻殼機動隊｜電影30周年聯乘日本服飾品牌　月尾開售Cyberpunk裝飾重現電影場景

▲ 適逢今年11月為日本經典動畫《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell) 的動畫電影三十周年，日系服飾品牌niko and…以「MIX」為題的聯乘活動，推出全新衣物、精品以及家品雜貨。

適逢今年11月為日本經典動畫《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell) 的動畫電影三十周年，日系服飾品牌niko and…以「MIX」為題的聯乘活動，以潮流所趨的時裝「混合」《攻殼機動隊》的背景特色，推出全新衣物、精品以及家品雜貨等。

niko and…將其別樹一格的衣物設計與《攻殼機動隊》的近未來科技感的藝術特色融合交匯、創作出一系列富有特色的衣物雜貨。是次主打的短袖T恤，就採用了故事的發生地點—「新濱市」為靈感，該市鎮猶如昔日六七十年代時期的香港般、黑夜都被霓虹燈點亮如白晝。而T恤就是以暗色為基底、再配以螢光色勾勒出角色輪廓或為插畫文字作點綴。

▲ 主打的短袖T恤，就採用了故事的發生地點「新濱市」為靈感。

《攻殼機動隊》的設定上涉及了很多機械、電子的元素，所以在袋、保溫杯等等雜貨上都可以看見螢光板及電線等等仿作的配飾。另外，當然不少得動畫電影中一些場景週邊，如印有角色模樣的襟章及卡片套等等。最特別當然不少得，專為今次聯乘活動而製的亞克力藝術杯墊，放在架上時、多層透明亞克力板會重疊而成原創插畫畫像，要使用時又可以單個取出。

是次聯乘商品會於niko and…網店「dot st hk」(3月3日後改名為and ST HK)及旺角MOKO新世紀廣場發售。而為了配合《攻殼機動隊》的主題，是次販售的店鋪亦進行了一次小改造！不但可在入口處的櫥窗看見霸佔一角的「少佐」草薙素子的身影外，更可在店內看到仿「新濱市」、帶有舊香港感覺的牌匾設計、多種還原電影場景的Cyberpunk風電子屏幕及連接電子裝置的粗電線裝飾，而且更有今次以主角為重點的主視覺插畫懸掛在店內，令店鋪的氛圍感變成《攻殼機動隊》的世界觀，絕對是粉絲們不能錯過的打卡熱點，本系列將於2月28日開售，萬勿錯過！

▲ 《攻殼機動隊》的設定上涉及了很多機械、電子的元素，所以在袋、保溫杯等等雜貨上都可以看見螢光板及電線等等仿作的配飾。

銷售地點：

niko and ... MOKO

日期：2025年2月28日至3月31日

地址：旺角新世紀廣場2樓261-262號舖

營業時間：11am – 10pm

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