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台北旅遊｜人氣燒肉店「青杉燒肉」推限定午餐Set $114嘆頂級和牛牛舌

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 35 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

極上等贅沢牛舌套餐，台幣790元（約港幣187）。（餐廳Instagram）

牛舌控注意！為慶祝開業2周年，被喻為台版「牛舌の檸檬」的人氣燒肉店「青杉燒肉」特意推出多個超值午市套餐，最平約$114就食得到頂級和牛。店舖位於潮人必逛的東區商圈，行完街醫肚一流！

6款限定套餐

台北美食多籮筐，但燒肉、廚師發辦及鐵板燒同樣是不少港人赴台的必食之選，因價格親民，CP值高。「青杉燒肉」一向主打嚴選日本鹿兒島A5和牛及澳洲M9穀飼牛舌，並以備長炭高溫直燒，每一塊牛舌熟度剛好， 同時鎖住肉汁。由挑選至烹調過程都一絲不苛，使每塊牛舌上桌時都焦香撲鼻，一咬下去即溢出肉汁，帶油香而不膩，內裏更是軟嫩彈牙。

今次「青杉燒肉」的午市限定套餐共有5款，包括「蔥鹽薄切牛舌套餐」、「極上等贅沢牛舌套餐」、「A5和牛＋M9牛舌組合」、「三種牛舌盛合」及「牛舌咖哩套餐」。

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北海道米飯+湯+小食無限追加

套餐除了牛舌，亦有北海道咲丸米米飯，雞肉澄清高湯、小菜，統統都可無限追加！另外亦可額外加點新鮮生蛋黃加醬油拌飯。5款套餐最平只售台幣260元，即港幣約$61就食到豐富午餐！

除了品嚐原汁原味的燒牛舌，隨餐會附上6種特色醬汁，包括新鮮清爽的檸檬汁，微甜帶果香的柚子味增醬，重口味者至愛的鹽蔥醬，辛香味濃的柚子胡椒，提鮮一流的瀨戶內海藻鹽，及嗜辣者必試的青杉特製辣醬！要蘸哪一種醬汁，抑或要吃原味，都可按個人喜好任意調配。

厚切和牛牛舌極吸引。（餐廳Instagram）

爆汁牛舌軟嫩彈牙

為滿足不同食客的需要，6款套餐各有特色。若你是「選擇困難症」患者，「三種牛舌盛合」、「A5和牛＋M9牛舌組合」是好選擇。前者可一次滿足多個願望，薄切、中段、厚切牛舌都有，後者則可一次過試勻鹿兒島A5和牛及澳洲M9穀飼牛舌，油花、肉質、口感各有千秋。「青杉燒肉」的所有牛舌都由專人嚴格切割，確保食客能品嚐最高質素的味道。

至於最受歡迎的「極上等贅沢牛舌套餐」，則特別選用牛舌舌根部位，厚切啖啖肉口感極佳，而且燒烤後表皮酥脆，肉質軟嫩爆汁，盡現職人手藝。而於燒牛舌以外，也可選擇「牛舌咖哩套餐」。

慢煮牛舌軟稔入味，配上加入大量蔬菜及辛香料熬煮的咖喱，甜辣度剛好，「白飯小偷」當之無愧。如不想吃套餐，或想再追加牛舌，餐廳亦有提供「4安士」炭燒和牛選擇，每份台幣480元（約港幣$114），啱晒一班食肉獸。

青杉燒肉空間寬敞，座位舒適。而且桌與桌之間留有距離，私隱度更高。（餐廳Instagram）

特選阿里山咖啡

飲品方面，隨餐會附送熱茶，另外也可加購水蜜桃氣泡飲、海鹽檸檬氣泡飲、巨峰葡萄氣泡飲等特色飲品。更值得一提的是，由於青杉燒肉創辦人於嘉義生長，他特意將嘉義縣阿里山「啡嚐嘉義」的精品咖啡引入餐廳，讓食客品嚐嘉義咖啡的滋味。燒肉配咖啡，兩種優質享受，在青杉燒肉就試得到。

青杉燒肉Aosugi Yakiniku

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄8號
營養時間：11am至3pm（午市)、5pm至11pm（晚市）
電話訂位：0984-189-958

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