遺愛人間｜39歲好爸爸腦出血離世  捐全身器官救3人遺愛人間  愛妻：4歲兒會以父為榮

【腦出血／器官捐贈／植物人／器官衰竭】以另一種方式繼續存在。湖北一名39歲好爸爸多年前突然腦出血陷昏迷，醫生當時坦言即使成功進行手術，術後恐怕仍會變成植物人，其妻子不願放棄任何希望堅持搶救，術後丈夫雖然不曾來醒，但她仍一直堅持遍尋名醫、每日寸步不離照顧。可惜今年2月，他的病情急劇惡化、救治無望，妻子最終忍痛捐出丈夫全身器官，悲痛表示：「等兒子長大了，他一定會為爸爸感到驕傲。」

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綜合內媒及《九派新聞》報道，39歲好爸爸廿斌（化名）自幼喪母，很早挑起家庭重擔於工地開水泥攪拌機，數年前與34歲妻子相親認就後結婚、育有一子，雖然工作勞累，但一家人生活幸福。

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遺愛人間｜突然頭痛昏迷揭腦出血 妻子遍尋名醫不曾放棄

2022年9月廿斌突然出現頭部劇痛，5分鐘後便陷入昏迷，妻子急召救護車送院，醫生確診其顱內左側基底節出血，由於出血位置極深、出血量大，料進行開顱手術後即使僥倖生存，仍有個大可能醒不過來。妻子聞言毫不猶豫要求進行手術，可惜術後廿斌一直未有轉醒，於是再輾轉多家醫院求助，但仍不見任何起色。

妻子嘆指，丈夫為了讓家人活得好一些，經常捱夜工作到凌晨一、兩點，內疚表示：「若不是這麼拼，或許他也不會腦出血。」 7個月後，妻子將處於植物人狀態的丈夫接回家中細心照料，每日為他擦身、按摩、幫忙排便等，一直不曾放棄希望：

萬一哪天奇跡就出現了呢？只要看著他躺在那裡，我就（覺得）心安，孩子至少還有爸爸。

遺愛人間｜病情惡化搶救無望 妻子含淚忍痛捐器官

轉眼2年過去，廿斌雖然一直沒有轉醒，但妻子適心照料下只患過兩次感冒，身上皮膚光滑、連壓瘡都沒有。即使如此，今年2月17日廿斌卻病情急劇惡化、呼吸急促，醫生確認救治無望，妻子面對悲痛的現實，最終決定動捐獻丈夫全部有用的器官：

用救人的方式把他的器官留在世上，他就沒有走遠，我想若是他還有意就，也一定會做出同樣的決定。

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遺愛人間｜為丈夫捐全身器官救3人：兒子長大會為爸爸感到驕傲

周三（19日）凌晨3點半廿斌被推入利川市人民醫院手術室，妻子淚流滿面地撫摸著丈夫的臉、擁別丈夫。廿斌所捐贈的肝臟及腎臟挽救了3位器官衰竭患者，最年輕的一名患者年僅28歲，而他的眼角膜亦將於近日為兩位失明患者帶來光明。

廿斌妻子接受媒體訪問表示，丈夫生命已無法挽回，希望他的奉獻可以讓那些在黑暗中掙扎、渴望光明的人有好好活下去的機會：

兒子於2月5日剛過了4歲生日，等他長大了，一定會為爸爸感到驕傲。

同場加映｜腦中風4個特徵

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出這類的「腦中風」情況，大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。醫生提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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資料來源：九派新聞

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