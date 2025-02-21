大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲

▲ 范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」 曝對話首度發聲

【大S／范瑋琪／陳建州／流感 】大S（徐熙媛）於2月2日在日本因流感併發肺炎離世，有網民搜出歌手范瑋琪及其老公「黑人」陳建州，曾在患流感後仍出席與大S同場的聚會，夫婦二人事後遭炮轟「害死大S」。而范瑋琪在今日稍早上傳一段對話，首度發聲為自己澄清。

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與大S感情深厚的范瑋琪自大S離世後，就被網民指控她因出席聚會才傳染了流感病毒給大S，致其喪命，「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」。

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對此，范瑋琪在沉默19天後，在今日（21日）稍早時候於社交平台曝光一段與醫生的對話，同時附上一張被網民指控的留言截圖。醫生在對話中表示：

黑人（陳建州）在小孩住院也吃了xofluza（抗流感藥物），其實他沒有發燒，只是酸痛就及早用藥，25日已經沒有傳染力了（因為吃了特效藥）。

醫生的發言證實，陳建州在孩子們住院時的確罹患流感，只是及時服藥很快痊癒，因此之後在出席聚會時已沒有傳染力。

同時，醫生在對話中還透露，范瑋琪並沒有得流感，只是咳了2個月，「應該是黴漿菌」；服藥後也有改善，因此判斷大S的流感並不是范瑋琪一家傳染的，藉此希望范瑋琪一家不要自責，好好保重。

范瑋琪最後回覆醫生：

謝謝醫生，真的很感激您願意為我們證明。

不過，范瑋琪在發聲後不久又突然刪文，令人困惑。

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同場加映：預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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