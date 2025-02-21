  • 17°C
香港時間：2025221日 (五) 14:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲

【大S／范瑋琪／陳建州／流感 】大S（徐熙媛）於2月2日在日本因流感併發肺炎離世，有網民搜出歌手范瑋琪及其老公「黑人」陳建州，曾在患流感後仍出席與大S同場的聚會，夫婦二人事後遭炮轟「害死大S」。而范瑋琪在今日稍早上傳一段對話，首度發聲為自己澄清。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

與大S感情深厚的范瑋琪自大S離世後，就被網民指控她因出席聚會才傳染了流感病毒給大S，致其喪命，「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」。

點擊圖片放大
+5
+4

對此，范瑋琪在沉默19天後，在今日（21日）稍早時候於社交平台曝光一段與醫生的對話，同時附上一張被網民指控的留言截圖。醫生在對話中表示：

黑人（陳建州）在小孩住院也吃了xofluza（抗流感藥物），其實他沒有發燒，只是酸痛就及早用藥，25日已經沒有傳染力了（因為吃了特效藥）。

醫生的發言證實，陳建州在孩子們住院時的確罹患流感，只是及時服藥很快痊癒，因此之後在出席聚會時已沒有傳染力。

同時，醫生在對話中還透露，范瑋琪並沒有得流感，只是咳了2個月，「應該是黴漿菌」；服藥後也有改善，因此判斷大S的流感並不是范瑋琪一家傳染的，藉此希望范瑋琪一家不要自責，好好保重。

范瑋琪最後回覆醫生：

謝謝醫生，真的很感激您願意為我們證明。

不過，范瑋琪在發聲後不久又突然刪文，令人困惑。

點擊圖片放大
+10
+9

同場加映：預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大S流感病逝｜歷兩任舊愛離世　大S前度周渝民首度開腔1句話悼念舊愛
17:13 2025/02/20
大S流感病逝｜歷兩任舊愛離世　大S前度周渝民首度開腔1句話悼念舊愛
流感｜徐熙媛大S流感離世病徵成關注　中醫建議4款藥方對治流感
14:15 2025/02/17
流感｜徐熙媛大S流感離世病徵成關注　中醫建議4款藥方對治流感
流感後遺症｜流感重症可致4大恐怖後遺症　心肌梗塞風險高常人2.3倍【附2方法避重症】
17:14 2025/02/14
流感後遺症｜流感重症可致4大恐怖後遺症　心肌梗塞風險高常人2.3倍【附2方法避重症】

你可能感興趣

大S流感病逝｜歷兩任舊愛離世　大S前度周渝民首度開腔1句話悼念舊愛
17:13 2025/02/20
大S流感病逝｜歷兩任舊愛離世　大S前度周渝民首度開腔1句話悼念舊愛
流感｜徐熙媛大S流感離世病徵成關注　中醫建議4款藥方對治流感
14:15 2025/02/17
流感｜徐熙媛大S流感離世病徵成關注　中醫建議4款藥方對治流感
流感後遺症｜流感重症可致4大恐怖後遺症　心肌梗塞風險高常人2.3倍【附2方法避重症】
17:14 2025/02/14
流感後遺症｜流感重症可致4大恐怖後遺症　心肌梗塞風險高常人2.3倍【附2方法避重症】
網絡熱話 徐熙媛 范瑋琪 陳建州 流感 肺炎 傳染病

最高瀏覽

鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效
帶飯陷阱｜打工仔帶飯注意！　3種隔夜餸不宜翻叮　營養師警告：恐致癌兼中毒
帶飯陷阱｜打工仔帶飯注意！　3種隔夜餸不宜翻叮　營養師警告：恐致癌兼中毒
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安