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徐熙媛大S去逝｜黑人夫婦被指傳染流感「害死大S」　范瑋琪公開醫生對話還清白

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撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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黑人夫婦被指傳染流感「害死大S」，范瑋琪公開醫生對話還清白。

【徐熙媛/大S去世/范瑋琪/流感】台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時，因流感併發肺炎逝世，終年48歲。范瑋琪夫妻上月被指感染流感後出席晚宴，大S也是座上客，黑范夫婦被指傳染流感給徐熙媛。

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徐熙媛大S去逝｜醫生戥黑范夫婦不值

沉默逾兩周的范范今日 （2月21日）於社交網發文解釋，她貼出跟醫生的對話作出反擊，從范范的對話截圖所見，沈仲敏醫生稱最近看了大S的新聞，感到難過之外，同時也看到黑范夫婦的新聞，戥他們無辜，為了不想他們自責，決定出面說明一下。

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沈仲敏醫生堅稱黑范夫婦未有感染流感：

其實你在小孩住院時也吃了 xofluza， 隔天已退燒好多了，25日已經沒有傳染力了（因為你吃了特效藥），范范並没有得流感，只是咳了2個月，應該是徽漿菌，也吃了日舒，已有改善，因此並不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重

另外，范范解釋不忍孩子牽涉在內，故決定發文反擊：「謝謝，我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好」

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徐熙媛大S去逝｜網民列出染病時間軸？

大S病逝後，某網民在Threads列出「大S染病時間序」，該網民指范瑋琪於1月22日發文透露一對孖仔因甲型流感住院，范范強調全家人也「病懨懨」，當時她寫道：「還是沒能躲掉a型流感的威力…..感謝國泰醫院沈仲敏醫生！ 飛翔現在已經回覆元氣可以看IPad了，健康真的很重要，大家最近特別要注意保暖和病毒喔！爸爸也感冒了一家人真的都病懨懨的唉」

及至1月26日，黑范夫婦出席王偉忠女兒婚禮，二人席間跟大S合照，1月29日，大S開始咳嗽兼到日本旅行，2月2日因流感併發肺炎逝世，網民於Threads原文寫道：「然後潛伏期剛好3~5天，所以…？？」，因而引來外界熱議，有人更指黑范夫婦害死大S。

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