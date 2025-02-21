執二手平貨｜深水埗戲院結業清場！　夜冷店平賣電影海報/音響/戲院櫈

▲ 深水埗戲院結業清場！

【深水埗戲院】香港經濟低迷，食肆店舖接二連三結業，戲院也出現結業潮。近日有網民發現，其中一間經已停業2個月的深水埗戲院被夜冷店清場，大量影音器材、戲院設備和巨型電影海報等被放網上出售，引大批影迷討論，有網民嘆「著返燈以為會開返」 。

戲院結業｜戲院被夜冷店清場 平賣多款影音器材

夜冷店「大福行夜冷」日前於Facebook專頁以「深水埗影院物品清場大平賣」為題發文，上傳逾70張出售物品的照片並標明價格由20元至數千元不等。

其中清貨物品包括大量傢俬、行政物品及專業影音器材，如43至65吋電視機、影院專業處理器、JBL喇叭、爆谷機、熱狗機、擴音器、過膠機和空氣消毒淨化機等。除了是實用物品外，也有不少具紀念價值的物品，如戲院座椅、3D眼鏡等，更有《破地獄》、《久別重逢》和《獅子王》等的電影海報。

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戲院結業｜網民慨嘆：仲諗住著返燈會開返

有網民認出被清場的戲院是位於南昌站嘉禾V WALK戲院，不少人感慨嘆，「仲諗住早幾日著返燈會開返，估唔到係你哋著」、「成間戲院買返屋企」、「咁新嘅戲院都欠租結業」、「連（杜比）CP750都有」，也有網民表示「有時真係好怕睇你地FB, 見到咁多香港公司/鋪頭做唔住要清夜冷……」，對此夜冷店回應「一雞死，一雞鳴。有離場，但也有進場。不要太悲觀！」。

嘉禾V WALK戲院，自2024年起被發現關燈停業，網站亦一度顯示「暫停營業」，未有任何後續放映安排，現在戲院被夜冷店清場，重開無望。

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