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生命鬥士｜美女醫學生頑抗晚期癌症5年　不敵癌魔終年28歲：很想活下去

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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內地一名女生醫科畢業後確診癌症晚期，積極抗癌5年後不敵病魔離世。

【腹腔黏膜瘤／癌症／抗癌】內地一名女生靠自己多年寒窗苦讀成為醫學生，原本前途一片光明，不料畢業後不久便確診「腹腔黏膜瘤」晚期，積極抗癌5年後，最終在周三（19日）不敵病魔離世，年僅28歲。

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Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

綜合內地媒體報道，抗癌博主「小何日記」（下稱小何）來自貴州農村，父母皆外出打工，因此她從小跟著祖父母生活。她靠著自己寒窗苦讀和勤工儉學，成功考上理想的學校成為一名醫科生，並於2019年畢業，進入藥企工作。

然而好景不常，小何於同年年底開始出現身體不適。她最初發現自己肚子變大，但以為只是長胖所以並未在意，之後因胃痛到醫院接受檢查及住院，期間經歷專家會診、腹腔鏡手術等，最終在2020年被確診腹腔黏膜瘤晚期。

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由於病情嚴重，無法完全切除腫瘤，小何於是接受了減瘤手術，然而癌症後來又復發，且出現腫瘤轉移。醫生告知小何，她已不能再進行手術，但她仍不想放棄生命，並在其中一段影片中直言：

身體虛弱無力，坐上輪椅，沒辦法化療，開始免疫維持，可是腫瘤依然在瘋狂長大，我真的很想活下去。

她之後亦開始嘗試各種中醫治療。

小何不時在短影音平台上分享抗癌點滴，她自述這幾年為了治病已經掏空家底、散盡家財，家中負債累累；媽媽一邊照顧小何，一邊在地盤打散工，爸爸為了多賺點錢，已3年沒有回家，弟弟則選擇輟學打工，就連80歲的祖父母也去執水樽及紙皮湊錢。

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除了記錄日常生活，小何近年也在網絡上尋求網友幫助，通過直播賺取費用。她將抗癌過程形容為「打怪獸」，幾年來一直積極對抗疾病。今年1月初，她還分享近況，配文感謝觀眾支持：「們的一句加油，我堅持了1年又一年」。

直至本周四（20日），小何的2個弟弟發布其死訊，表示她已於周三（19日）凌晨兩點去世，享年28歲。

更多相關報道：癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關

同場加映｜4個部位持續疼痛恐與癌症有關

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