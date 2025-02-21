結業潮｜香港單車館唯一單車舖被迫執笠 清貨大劈價低至3折

【結業潮/香港單車館/康文署】港人北上熱潮持續，各行各業遇到不同難關，不少商戶難敵市道寒冬。近日，位於將軍澳的香港單車館的唯一單車舖，因租約期滿宣布即將結業，加上被康文署要求清場，老闆決定清貨大減價低至3折，一件不留減少資源浪費。

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結業潮｜康文署對單車店管理要求多

近日，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑日前在Facebook發文，指「香港單車館唯一一間賣單車嘅舖頭準備執笠 」。從上載的相片可見，該單車店門外張貼告示，表示租約至三月底到期，由即日至3月15日全店清貨大減價，低至3折發售，「一件不留」。

位於將軍澳寶康路的香港單車館，開幕已12年，屬館內唯一一家單車店的龍記單車，近日因租約到期而宣布即將結業。這家經營多年的單車店，原本是單車愛好者的重要據點，如今卻因為租約問題難逃關閉命運。店主羅先生早前曾向媒體透露，康文署對單車店的管理要求繁多，例如無法在店外展示單車；3月約滿仍未收續約通知，但康文署要求清場，而要把大量單車搬來搬去，種種限制讓他們變得更加困難。

結業潮｜被迫清場一件不留速銷

3月租約到期，店主目前仍未收到續約的通知，讓他們不得不在未確定的情況下清空店舖。即使成功續約，店主也需要重新投入大量資金進行裝修和搬遷貨品，的確增加了商業運營的風險。因此，店主在Facebook宣布由即日至3月15日全店清貨大減價低至3折消息，發帖文不久店主透露︰「瘋狂清貨！加油！加油 ！將軍澳分店多得各位嘅支持，竟然賣走足足10部車，我哋又可以搬少幾部啦！」

結業潮｜網民感慨香港愈來愈少單車舖

消息傳出，立刻引起了網民的熱議。不少人感慨香港單車店已經愈來愈少，並表示自己已經見證了多間分店的結束。部分網民不約而同猜測原因，「以我所知係租約期滿，一定要搬走先，要投標中左先可以再返黎，因為我租緊單車館個倉，3月前都要清埸先，要再等下間中標先可再租」，有人則認為「新冠嗰期生意好，突然多咗好多單車鋪。過度擴張，一通關就熱情不再」；也有部分網民感慨，「已經執左幾間分店 」。

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