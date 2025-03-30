WhatsApp功能｜誰是你談話最多的好朋友？ 3步教你查看WhatsApp最常聯絡人【附教學】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【WhatsApp新功能/WhatsApp查看最常聯絡人】WhatsApp是香港人最常用的即時通訊軟件之一，憑藉其簡潔易用的界面和強大的功能，深受用戶喜愛。WhatsApp一直有改善聊天服務，優化界面設計、推出新功能、提升私密通訊安全度等。接下來，小編將為大家介紹WhatsApp的新功能之一「查看最常聯絡人」。
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WhatsApp功能介紹｜查看最常聯絡人
我們經常使用WhatsApp與朋友保持聯繫，但你是否好奇誰是你最常聯絡的好友呢？只需簡單三步，就能輕鬆查看你最常聯絡的對象！
WhatsApp最常聯絡人｜第1步：進入設定
打開WhatsApp，點擊右下角的「設定」選項，進入設定。
WhatsApp最常聯絡人｜第2步：選擇「數據與儲存用量」
在設定頁面中，找到並點擊「數據與儲存用量」選項。
WhatsApp最常聯絡人｜第3步：查看「儲存用量」
接著，點擊「儲存用量」，系統會自動根據儲存空間的使用情況，由多到少列出聯絡人及群組的排名。排名最前的，便是你最常聯絡的好友。
透過這個方法，你可以快速了解自己與哪些朋友互動最頻繁，輕鬆掌握你的社交動態！
延伸閱讀：WhatsApp推出封鎖對話功能 輕鬆加密重要資料及對話【附教學】
在日常生活中，重要的資料及對話內容可能會因意外流失或被人故意盜取，造成不必要的困擾。為此，WhatsApp推出了「封鎖對話」功能，讓用戶能夠為特定對話加上密碼或面部解鎖保護。每次進入這些對話視窗前，系統都會要求進行身份驗證，確保只有用戶本人能夠查看內容。點擊圖片即睇教學：
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