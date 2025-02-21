大腸癌｜連環放臭屁恐恐大腸癌先兆　醫生揭每日放屁上限　現2異狀速求醫【附5種屁味知健康】

▲ 連環放臭屁恐恐大腸癌先兆 醫生揭每日放屁上限 現2異狀速求醫

【大腸癌／放屁／臭屁】常言道，臭屁不響，響屁不臭，但有醫生提醒，一旦出現頻繁放臭屁，可能已經響起健康警號！加上其他因素，如排便習慣突變，或腸胃脹氣不適，建議盡快求醫做檢查為妙。

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大腸癌｜每日放屁上限20次屬正常

台灣胃腸肝膽科醫生陳炳諴在《健康多1點》短片中指出，人體腸胃道本來就會因為受飲食或細菌等影響而產生氣體，導致放屁。放屁本身是尋常的生理習慣，據研究指出， 每天放屁10至20次屬於可接受正常範圍 。而健康人士平日正常飲食，在進食期間不小心吞入空氣，會透過嗝氣或放屁2種方式排出。

大腸癌｜放屁量劇增+惡臭+6大症狀=患癌機率急增

陳炳諴續指，若屁味突然變得很臭，或頻率明顯增加，譬如每天放屁40至50次，再伴隨以下6大症狀，有可能是腸道有異常，或是早期大腸癌先兆。

突然不明原因的持續性腹痛

嚴重腹脹

噁心或嘔吐

排便異常，如出現黑便、血便

體重異常下降

貧血

陳炳諴解釋，當腸道內有腫瘤時，有可能會阻塞腸道，導致便秘或排便習慣異常。然而當腸道裡面囤積的食物殘渣越來越多，未被排除的食物會產生厭氧菌或黴菌，分解成硫化氫，形成臭屁。當阻塞情況越嚴重，腸道累積的惡臭氣體會越來越多，放屁次數增加和味道都會更難聞。

大腸癌｜2大異狀速求醫

一般來說，並非所有臭屁都一定是癌兆，飲食中若攝取過多蛋白質，同樣會自然導致臭屁形成。陳炳諴提醒，大腸癌患者腸道黏膜容易破損、流血，而血液中含高蛋白質，故此就算患者本身吃素、平日沒有攝取很多蛋白質，亦會因腸道出血而產生臭屁。因此，若突然出現有惡臭屁，或放屁次數比較多的情況，建議盡快求醫檢查清楚。

醫生拆解3大放屁成因

澳洲註冊營養師劉惠汶及腸胃肝臟科劉紹輝醫生接受訪問時曾指出，一般而言只要排泄功能正常，「其實沒屁放或經常放屁都沒問題。」但若有長期肚痛、便秘或肚瀉問題，就可能是身體的警號，而一般放屁可分為以下3大成因：

進食速度太快： 劉惠汶指，當我們大口吞嚥、邊吃邊飲時，會把食物和空氣一併吞入體内，致胃部容易積集氣體。另外，如進食速度太快，大腦會來不及接收「吃飽」的訊息，讓人不自覺吃過量，飯後可能會打嗝或放屁。因此想減少放屁，可盡量放慢進食速度，以及減少吃香口膠、喝汽水。

劉惠汶指，當我們大口吞嚥、邊吃邊飲時，會把食物和空氣一併吞入體内，致胃部容易積集氣體。另外，如進食速度太快，大腦會來不及接收「吃飽」的訊息，讓人不自覺吃過量，飯後可能會打嗝或放屁。因此想減少放屁，可盡量放慢進食速度，以及減少吃香口膠、喝汽水。 進食高纖維、含糖醇食物： 豆類、西蘭花、燕麥等纖維含量高食物，及椰菜花、菇菌類、蕃薯等含糖醇食物，因消化需時較長，當食物還未被完全消化時，腸道内細菌會令食物發酵而產生氣體。而常被視爲放屁元兇的蕃薯，正正含有名為「甘露醇」的糖醇。

豆類、西蘭花、燕麥等纖維含量高食物，及椰菜花、菇菌類、蕃薯等含糖醇食物，因消化需時較長，當食物還未被完全消化時，腸道内細菌會令食物發酵而產生氣體。而常被視爲放屁元兇的蕃薯，正正含有名為「甘露醇」的糖醇。 乳糖不耐症：「乳糖不耐症」患者進食乳製品如牛奶、芝士、乳酪時，因身體缺少乳糖分解酵素，未能消化牛奶製品而腸胃不適。不過乳糖不耐症非敏感症，只是身體未習慣攝取乳製品，可靠控制分量慢慢令身體適應。如初時只飲1/4杯牛奶，待腸胃製造足夠酵素後再增至半杯。

5臭屁味知健康

台灣醫生肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況，而當出現「臭腐肉味」及「魚腥味」時就要小心：

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錢政弘又提醒，除了吸煙習慣外，愛吃高油炸、高脂肪、加工紅肉、低纖維飲食等習慣，都會增加罹癌機率；建議以健康烹調方式，如水燙、蒸煮、滷製的方式為主，降低罹癌風險。

大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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