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祥賭必贏︱謝票逾50場張繼聰享受戲院打工　阿聰佩服阿Sa單拖見觀眾夠膽識

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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賀歲片《祥賭必贏》台前幕後人員出席感謝宴。

【蔡卓妍 / 張繼聰 / 祥賭必贏】由羅耀輝執導，蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）、邱士縉、吳家忻、胡楓（修哥）、楊偲泳及楊偉倫（阿卵）領銜主演的賀歲片《祥賭必贏》，前日舉行感謝宴，答謝一眾台前幕後的工作人員及觀眾捧場。

席上，阿Sa更集氣向監製伍健雄爭取開續集；監製有求必應，考慮原班人馬再開新戲，全場掌聲和應，阿 Sa希望大家長做長有，日日有工開，電影圈早日結束寒冬期。

前晚出席的一眾演員除阿聰、阿Sa外，還有導演羅耀輝、修哥、朱栢康、岑珈其、吳家忻、林耀聲、麥子樂、許月湘等。席上大家開香檳慶祝之餘，阿聰、阿Sa 與修哥還逐台敬酒，充滿喜慶歡樂氣氛。

祥賭必贏︱雀后阿sa經常打牌　蔡卓妍興奮稱：麻雀耍樂簡直是國粹

賀歲片《祥賭必贏》台前幕後人員出席感謝宴。

祥賭必贏︱阿Sa讚阿聰非常勤力

經過個多月來的忙碌後，電影宣傳終告一段落，阿Sa和阿聰今個新年，幾乎每天都在戲院渡過。阿聰感覺自己好像在戲院打工一樣，阿Sa則形容個多月內謝票的過程，讓他感覺像開了多場Talk show，既開心又充實。阿聰更佩服阿Sa單拖謝票，膽識過人。

阿Sa自認口才不及阿聰和朱康，但朋友包場總不能不現身謝票答謝，笑說：「單拖謝票當日，我跟經理人一起拿着寫上『祥賭必贏』的巨型紙牌在中環鬧市趕往戲院謝票，十足遊街一樣，人生真是第一次，很搞笑。」

她續指：「不過最開心的是無論是親朋戚友或fans都很捧場支持，特別是一班fans，他們不只看一場，有一些還跟着我們謝票場次買飛，甚至包場，而這些fans更來自世界各地，他們給我的動力和支持，令我感覺好像一次過開了很多場fans聚會，很窩心。所以即使新年沒有放過假，但感覺自己更加需要努力謝票答謝。而更開心的是跟阿聰、朱康他們謝票，每一場都充滿歡樂，每一場都給他們的急智口才、言行舉止逗得笑個不停，所以今個新年我真的名副其實笑住過年。」

同時，阿Sa也讚阿聰非常勤力，除謝票外，他可以第一時間在網上回覆每一位觀眾網友對電影的感受和支持，可見他對這部電影的付出和投入，非常敬業。

（左起）張繼聰、伍健雄、胡楓、孫佳君、蔡卓妍。

祥賭必贏︱阿聰謝票超過50場

提到除網友和觀眾外，阿聰也跟其他賀歲片對手互動，包括張文傑搞鬼的在戲院留下戰書給他，而他亦很誠心誠意的回覆。

阿聰說：「雖然彼此是競爭對手，各有賀歲片上映，但我覺得這種互動氣氛很好，互相支持彼此撐大家，我們不是敵友，而是戰友，希望每部電影都有好票房就最圓滿；這個互動氣氛是一種好的改變，希望可以持續落去！」至於超過50場謝票感受，阿聰形容自己的投入程度，可以去到每場一完，跳上車即倒頭大睡，絕對是體能挑戰。

此外，朱康坦言希望自己每一部作品都能夠功德圓滿，好像《破·地獄》一樣，今次《祥賭必贏》對他來說也同樣圓滿。提到在謝票的過程中跟觀眾玩人浪，他不禁的說：「玩人浪固之言是將現場氣歡樂氛推至更高，但最大的感受是，開心證明還有觀眾入戲院睇戲，希望香港電影繼續努力。」

（左起）岑珈其、吳家忻、朱栢康。

祥賭必贏︱期望原班人馬拍續集

至於電影若真的拍續集或原班人馬拍新戲，朱康、珈其和Kayan連聲叫好之餘，也預先為自己的角色作新的設定。

朱康希望在續集中自己是可以以中韓混血兒Ian Suen身份出現，講及自己在獄中的生活，而戲中他追求的對象Kayan到獄中探望，繼續各式各樣的情緣。

飾演失明賭徒的岑珈其，則笑說：「導演對我好好，他叫我扮盲人，但不需要我合埋雙眼，所以我希望如果有續集的話，我可以開返眼。」

而Kayan也期待到男子監獄探望Ian Suen，延續前緣。至於首演賀歲片的她也很享受謝票歡樂，還可以順道逗利是，初回體驗在戲院過年的歡樂氣氛，份外開心。

張繼聰與許月湘。

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演員 監製 導演 蔡卓妍 張繼聰 朱栢康 邱士縉 吳家忻 胡楓 楊偲泳

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