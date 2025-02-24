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問路大叔｜暴躁內地大叔推BB車問路　港女熱心指路反被索車費

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

暴躁內地大叔推BB車問路，港女熱心指路反被索車費，網民：根本博大霧呃錢。

熱心的幫助他人竟被得寸進尺提無理要求？近日，有港女在Threads發帖，指在街頭遇見推BB車的內地大叔向其問路去機場，她耐心指路後竟被對方以要求的語氣借錢，大叔更揚言內地乘搭去機場的巴士均不收費。

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問路大叔｜大叔問如何搭車去機場　直言內地免費接駁

樓主稱日前在街頭遇見1名內地大叔，他「推住BB車截停我，問我邊度有機場巴士」，樓主熱心指路後，大叔追問香港是否有設類似內地免費接駁乘客前往機場的巴士，他揚言「很多城市去機場都不要錢」，樓主對此感到十分疑惑，並給出了否定答案。

港女街頭遇見推BB車的內地大叔向其問路去機場，她耐心指路後竟被對方以要求的語氣借錢。（資料圖片）

問路大叔｜要求港女借車費

樓主指路後打算離開，大叔再次開口詢問「你能聽懂我說話嗎？」，樓主表示可以，大叔便開口解釋「就是...反正我到了機場也是等人，我不急，就我們內地都電子支付，但剛剛刷限額了，你能借我點錢...」，樓主無奈道「可是我急啊」，並拒絕借錢。

大叔見樓主「油鹽不進」，不耐煩說道「就幾十塊錢」，樓主再次解釋「我身上沒現金啊（事實），我都用手機付款」；她指阿叔聞言面露不悅，「個阿叔塊面勁X，我話你有Visa嘅話可以搭到巴士，之後佢XX（發難）我」，隨後大叔老婆向樓主道歉後離開。

樓主認為大叔的行為及講話內容莫名其妙，不禁發問「所以有無人個大陸邊度有免費車去機場？我成日出Trip返大陸都未做過？！」，有網友直言「我去過大陸超過30個機場，未聽過有免費車」。

有網民指曾在多地見過這對夫婦，西營盤、堅尼地城、銅鑼灣......（資料圖片）

問路大叔｜網民：純粹想呃錢

此事引起網民熱議，不少人認為大叔並非真的想問路，只是想趁機索錢，「根本想呃錢」、「成日喺香港度博大霧」、「警車好似免費」、「純粹想呃錢而已」；還有人讚樓主有禮貌，熱心回答問題，她則回覆稱「咁驚有人真係問路嘛」。

不上網民亦遇到類似有人以類似話術要錢的經歷，「我都試過葵興同葵芳俾人人問過，問有冇免費車出機場」「呢對夫婦我喺好多地方都見過（西營盤、堅尼地城、銅鑼灣），成日用點搭車去機場嚟做開場白，之後再趁機呃錢」。

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