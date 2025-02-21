楊秀惠修身秘訣︱靚媽楊秀惠產後火速修身　拍片分享絕密瘦身方法

▲ 楊秀惠拍片分享產後火速修身秘訣。

【楊秀惠 / 產後修身 / 靚媽】近日宣布誕下第三胎的修身達人楊秀惠（Vivien）不愧被封靚媽，被不少網民大讚懷孕期間，臉容手腳沒有絲毫肥胖，完全察覺不到，就算生產後也能極速回復絕佳狀態，瘦身成功。

剛完成坐月的楊秀惠，在詢眾要求下，她在昨晚（2月20日）於個人社交平台公開產後修身的成功之道，她更親身拍片示範肥胎不肥人的三大秘技，她笑言：「好多朋友都話，秀惠，其實你懷孕時影嘅相，一啲都唔覺你大肚喎！」

楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔 宣布誕第三胎：新的家庭成員

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楊秀惠修身秘訣︱持之以恆最重要

楊秀惠解答道，原來她懷孕期間最注重打造「健康易瘦體質」，她認為手臂及背脊多做運動變瘦，懷孕時便不會顯得太大隻。

話畢，楊秀惠即席示範坐在椅子上練背及練手臂的運動，兩組動作輕鬆，亦不容易對身體造成負擔。秀惠更提醒一眾媽媽，運動最重要持之以恆：「其實這組簡單運動就算不是懷孕也非常適合做。記得每日打卡哦」

原來楊秀惠在懷孕和坐月都勤力保養，難怪Keep得這麼年輕。

楊秀惠肥胎不肥人秘技對孕婦們非常實用，她生產完一個月後越來越靚，狀態甚佳，令不少網民驚歎，有網民大讚秀惠：「你好靚呀」、「恭喜更幸福甜美，更加窈窕迷人」，影片一出即狂吸過千個like，而圈中不少藝人：蕭正楠、龔嘉欣等亦Like爆表示支持。

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