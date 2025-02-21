新冠疫苗｜JN.1幼兒及兒童配方新冠疫苗已抵港　2月25日起可供接種

▲ 下周二（25日）起，可為6個月大至11歲的幼兒及兒童接種JN.1疫苗。（資料圖片）

衛生防護中心今日（21日）宣布，由下周二（25日）起，為6個月大至11歲的幼兒及兒童接種新冠疫苗時，會以JN.1疫苗代替現時使用的新冠XBB mRNA疫苗。

發言人指，目前本地流行的新冠病毒株是JN.1和相關後代譜系，世衛和防護中心轄下的聯合科學委員會，早前已建議選用JN.1譜系的新冠疫苗；而各3000劑JN.1幼兒及兒童配方疫苗最近已運抵本港，並已存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，政府會因應未來需求，適時向供應商採購新冠疫苗。

合資格市民可透過政府網上預約平台預約接種新冠疫苗。6個月大至11歲的幼兒及兒童預約於下周二（25日）或以後接種新冠疫苗，將獲安排接種JN.1新冠疫苗。幼兒及兒童可到香港兒童醫院、指定衞生署母嬰健康院、指定學生健康服務中心，及指定私家診所新冠疫苗接種站接種新冠疫苗。

衞生防護中心呼籲，未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防2019冠狀病毒。

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