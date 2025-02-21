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兒童零食︱Kinder新推出健達健達利尼　18種表情牛奶和可可酥餅

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

Kinder健達®新推出Kinder Kinderini健達健達利尼。

Kinder Kinderini推出全新零食，全新牛奶和可可酥餅加上小巧的綿滑裝飾,帶來獨特的Kinder健達®好滋味,共有 18種不同表情,等您來發現。跟著健達健達利尼Kinder Kinderini,每天踏上一段豐富的情緒探索之旅,讓小朋友邊玩邊認識各種心情。這款零食專門為了希望激發孩子想像力的家長而設計，在孩子成長、學習和情緒發展的歷程上時時相伴。

最新推出：

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健達健達利尼(Kinder Kinderini)代表 Fabian Heymer 先生表示:「我們貫徹如一的使命,並致力推動透過點心時光促進親子間的陪伴與分享,希望透過推出健達健達利尼Kinder Kinderini 為每個家庭帶來歡樂。」「將平凡的日常點心時間轉變為培養親子感情的寶貴時光，讓孩子與家長使用健達健達利尼Kinder Kinderini這款零食來創造無窮
無盡的精彩故事,探索每一種心情背後的意涵,並在日常生活中學會同理各式各樣的情緒。」

健達健達利尼(Kinder Kinderini)零售價為HK$49.90,將於 2025年2月上市。健達健達利尼將於超市與便利商店上架,銷售點包括 百佳, 惠康, 7-Eleven, Aeon, UNY, and Yata.

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