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睡眠健康｜一覺瞓天光未必好？醫生解構最佳睡眠模式　揭1狀態代表大腦「清除垃圾」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 剛剛

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

不少人都渴望晚上睡覺時可「一覺瞓到天光」，有醫生就引述研究解構大腦最佳的睡眠模式。

【睡眠／睡眠狀態／微喚醒】不少人都渴望晚上睡覺時可「一覺瞓到天光」，但原來這並非最理想的睡眠狀態。有醫生就引述研究，解構大腦最佳的睡眠模式，並揭秘1種狀態其實代表大腦正在「清除垃圾」。

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台灣基因醫生張家銘近日在其個人Facebook專頁發文，引述一項刊登於科學期刊《Cell》的研究，指出人在晚上睡覺時，大腦其實正忙著「清理垃圾」。這套專門負責大腦夜間大掃除的系統被稱為「腦淋巴系統」，會透過讓腦脊髓液流進腦組織，沖洗掉白天工作、用腦累積的代謝廢物，當中包括跟失智症有關的β-類澱粉蛋白、Tau蛋白等。

值得留意的是，大腦在這個沖洗過程中並非從頭到尾「平穩地開著水龍頭」，而是一下沖一下停，且每次沖水前還需要一個「小開關」來啟動，而這個開關跟半夜醒來可能有很大的關係。該項研究發現，當人體進入睡得最沉的非快速動眼期睡眠（NREM），腦幹裡的藍斑核便會每隔一段時間釋放一點正腎上腺素，而每次分泌時腦血管亦會跟著收縮一下，讓腦脊髓液灌進腦組織，將廢物沖走。

張家銘就指出，人在這段時間內很可能會短暫醒來幾秒鐘、翻個身，甚至起來上個廁所，但因為很快又睡回去，所以大部分人根本不會記得，這種狀態被稱為「微喚醒」。科學家指出，那些睡一整晚都不會醒的人士，腦內這套掃除系統不見得有好好運作，反而是偶爾半夜醒幾次、翻一翻身、起來喝口水之後又重新睡著的人士，腦袋會清得比較乾淨。

他亦提醒，與「微喚醒」相比，真正需要擔心的是翻來覆去睡不回去，一醒就開始焦慮、東想西想的「醒著發呆型」，這種狀態不但會打斷大腦掃除，甚至還會導致隔天精神欠佳；真正理想的睡眠模式並非「整晚不醒」，而是「醒了還能睡回去」。

更多相關報道：睡眠健康︱比瞓夠8小時更重要　研究揭做好1件事死亡風險激減48% 

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改善睡眠的衛生習慣，對於解決失眠問題亦非常重要。以下是一些可以改善睡眠的睡眠衛生習慣：

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資料來源：Facebook@基因醫師張家銘

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