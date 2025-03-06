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港鐵乘客｜港鐵內地客出站八達通硬插票槽　塞壞閘機賴機器食咭吵嚷求救

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港鐵內地客出站八達通硬插票槽，塞壞閘機賴機器食咭吵嚷求救。

港鐵接受多種支付車資方式，單程票、八達通及電子支付等，不同方式在閘機上有相對應的裝置，要正確使用以免耽誤自己的行程及損壞閘機。

近日，有人在Facebook「清濤苑清河邨&祥龍圍」群組上傳影片，指1名內地乘客在港鐵上水站出閘時，將八達通硬塞入票槽至閘機無法正常識別，吵嚷批評機器「食卡」，要求職員將其取出。

港鐵乘客｜硬塞八達通入票槽至閘機損壞

樓主稱，當日有1名內地女乘客在港鐵上水站出閘時，「竟然將八達通『攝』入單程票入口，整壞部閘機」，而她更「賴架機食咗佢張八達通，鬼殺咁嘈，要求立刻開機，拎返張八達通畀佢。」

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據影片可見，事發後女子站在閘機旁等候職員處理，閘機熒幕顯示「車票失效，請往客務中心」；而另幾張圖片可見，職員到場將閘機頂蓋打開檢查情況。

港鐵回應稱，乘客誤將八達通放入單程車票票槽，至未能成功出閘，職員到場協助該乘客取出八達通，後續閘機則正常運作。

港鐵乘客｜網民反應兩極：包容vs好肉酸

此事引起網民熱議，部分人感嘆涉事乘客竟會犯如此簡單的錯誤，懷疑她是故意為之，「設計失敗」、「食咗咪叫人拎返出嚟，好肉酸」、「碰瓷呀，內地都有類似八達通嗰啲交通卡咭」。

另外，亦有人認為旅客不懂如何拍卡出閘不足為奇，應該體諒，「包容下啦」、「下次寫埋說明書點用」、「講真唔識唔出奇嘅，我又唔覺有幾可笑」、「單程票尺寸點解唔做小啲避免誤插」。

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