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餐廳情報｜K11 Art Mall温野菜推關西風壽喜燒　打卡必點棉花糖壽喜燒鍋

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

「溫野菜」又提供不同產地的和牛選擇，如澳洲M9及岩手縣產A4等和牛肉品供食客選擇。（傅承嘉攝）

株式会社旗下Shabu Shabu品牌「温野菜」尖沙咀 K11 Art Mall 店新推「關西風壽喜燒」及「骨膠原美肌花膠雞白湯」等精緻美味湯鍋，裝潢走輕奢華麗風格，設有私隱度高之舒適火鍋空間及VIP房，適合與摯愛歡聚。從精緻的菜品到舒適的火鍋環境，讓客人沉浸在優雅的火鍋體驗！

「温野菜」尖沙咀 K11 Art Mall 店新推「關西風壽喜燒」配上A5級「北海道十勝黑毛和牛」，油脂均衡且口感柔軟！「溫野菜」又提供不同產地的和牛選擇，如澳洲M9及岩手縣產A4等和牛肉品供食客選擇。（傅承嘉攝）

「温野菜」推全新的壽喜燒系列，關西與關東兩款口味，為顧客帶來不同驚喜。關西風壽喜燒，平均每位$219起即可享用2人前御膳，包括茶碗蒸、前菜、和牛及日本野菜等配搭，性價比極高。店員會按照傳統，即席現場為客人烹調，以牛脂開鍋然後輕輕煎香和牛，再加入專用醬油與糖調味，牛脂牛肉的香氣伴隨甜美醬汁四溢，和牛沾上日本生蛋汁，入口即融，在香港也可以體驗日本傳統用餐風味。如果喜愛關東風壽喜燒，則要點棉花糖壽喜燒鍋，棉花糖像雲朵般輕輕浮在壽喜燒鍋上，融化時甜味融入湯底，與牛肉及蔬菜完美配合。關東與關西壽喜燒系列，美味之餘更IGable，全程就是一場味覺與視覺盛宴！

蒜片日本A4黑毛和牛肉味極濃且油脂豐腴，蒜片炸至金黃酥脆，兩者相互配合不搶味。（傅承嘉攝）

「温野菜」的新湯底都同樣驚喜，打卡必點「骨膠原美肌花膠雞白湯配博多華味鳥」及「櫻花蝦海苔湯」，前者濃郁養顏，後者清新帶鮮香，啫喱湯底配上色彩繽紛的食用乾花，吸晴又美味！另外推薦湯底有使用當歸、杞子、龍眼乾、百合、沙參、玉竹等多款藥膳的滋保「當歸藥膳湯」及加入日本舞茸菇、本菇、啡蘑菇及雞睥菇的「牛肝菌野菌湯」，店舖設獨立一人火鍋爐，客人可自選喜愛的湯鍋，配上各種「温野菜」嚴選肉品及時令野菜，令人回味無窮。

日本A4黑毛和牛他他已煎至半生熟，肉味濃厚之餘又具咬口，可讓食客細味和牛油香！（傅承嘉攝）

「温野菜」主打日本直送，嚴選日本不同產地時令野菜、和牛及豚肉，推荐日本野菜包括極罕的舞茸菇、擁獨特香氣的啡金菇、鮮嫩健康的水菜及及鈣質比牛奶高的小松菜，廚師推介之六品日本野菜，可一次過品嚐椰菜、水菜、紅生菜、舞茸菇、紫番薯及長芋。新店更加設震撼優惠！凡惠顧任何湯鍋可以優惠價港幣 $25 享用料理長是日推介日本野菜4品盛合。

而肉品方面，必試A5級「北海道十勝黑毛和牛」，在十勝平原的自然環境中成長，享受優質飼料及精心培育，以油脂均衡為特點，口感柔軟；另外亦推介同樣來自北海道、肉質鮮嫩、肉味濃郁的「北海道雪夢豚」。此外，温野菜亦嚴選「博多華味鳥雞腿肉」，以海藻、米糠萃取物、大豆粕等混合發酵而成的飼料精心餵飼，使雞腿的肉質會呈現粉紅色，軟嫩多汁，華味鳥更被認為是高品質雞肉的代名詞。

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「温野菜」K11 Art Mall 店
開業日期：2024年12月21日（六）
地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓108 - 109、110B 及 111B號舖
營業時間：11：30am-11pm

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