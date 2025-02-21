周董天下｜葉子楣初出道已被要求性感演出　周美鳯：盡展專業演員守則

▲ 葉子楣就是葉子楣，實在令人佩服。（圖片:周美鳳）

上星期出席葉子楣的「好友新春團拜晚宴」，她專程從馬來西亞新鮮運來了兩條野生果香巴丁魚，相信每條有六至八斤重，菜單還包括原件花膠爵士湯、鵝掌鮑魚、花膠遼參、乳鴨、燕窩甜品等等，包羅萬有，味道極致。

每次飯局Amy都會精心安排，務求讓每位賓客盡興，有獎金、有獎品、有遊戲玩，包括猜燈謎和轉雞頭。在場好友包括黃百鳴、陳欣健、尹光、黃玉郎等，還有一班傳媒朋友，當晚大家都滿載而歸，開心得飛起。

話說當年在亞洲電視工作時認識了葉子楣,，那時大家都是20歲出頭，喜歡她性格毫爽有義氣，對朋友真誠因些很容易交朋友。雖然沒有深交，甚至後來她結婚離開娛樂圈足足30年，彼此也失聯了。

▲ 上星期出席葉子楣的「好友新春團拜晚宴」

直至前幾年她的另一半去世後，她才開始出席活動，我們在某場合碰上又聯繫起來。

在娛樂圈的日子裏，沒有真正和Amy 合作過，也沒有和她拍過什麼電視劇，但我清楚記得當年我在拍攝《小男人周記》電影時，其中一幕她客串做秘書小姐，導演要求她穿低胸白恤衫和迷你短裙，在會議室內烏低身斟茶目的是性感誘惑老闆。

當take one拍完之後，導演覺得她不夠性感，效果不夠好，正當導演不知怎樣開口要求她解低多一粒鈕的同時，Amy巳毫不猶豫地解開鈕再拉低胸口，騷胸大半露，還即時問導演夠低胸未？

當時全塲靜了，我也目定口呆，畢竟現塲大部分是男人，但她毫不在意也不尷尬，只要能滿足導演的要求和效果，她就全程配合。

既然答應做性感誘惑秘書的角色，就要做到足夠的性感，這是專業演員的守則，

葉子楣就是葉子楣，實在令人佩服。

原文刊於經濟日報專欄：葉子楣的職業操守

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