娛人娛己｜謝霆鋒啟德個唱一票難求　Kawaii：買演唱會飛為何要過關斬將？

我入這一行緣自參加一個為日本歌手德永英明歌曲《Love is All》改中文名字的電台遊戲，獎品是飛到東京看他的演唱會。結果我贏了，去了看演唱會之餘還成就了我的人生。

入了電台做娛樂節目外勤主持，基本上大部分演唱會後的訪問也是我去做，因為要採訪，主辦都會安排我去看，當時不停看香港和日本的演唱會，有很多朋友都很羨慕我，也有朋友問我︰「你不覺得很悶嗎？」我必定回答︰「我很享受！有好歌聽又能學習！」無論演出時間、造型、音樂和舞蹈設計，香港歌手和主辦都很花心思，讓我學習不少製作新穎的事情。

比較不同地方的演唱會，外地演出時間比香港早，紅館一般是晚上8點15分開始，完Show差不多11點多。而國內、馬來西亞、日本和台灣等都是7點開場，因為有很多觀眾穿州過省去看，看完後要開車和趕交通回去。有些海外實力派歌手演唱會可能只換一、兩套衣服，香港很多也有4套或以上，好像時裝表演。以前我們的舞台設計很多機關很多升降台，韓國那些只需要一個特大的LED屏幕，就能造出很震撼效果。

今年香港多了一個新場地辦演唱會「啟德體育園」，一個能容納近5萬人的場地，亦有很多大型演唱會已落實和公開賣票了。

這段時間我收得最多的問候就是︰「祝你蛇年發財！Ka你最近好忙！有沒有謝霆鋒和周杰倫門票？」Um！ 其實現在演唱會門票是怎樣買到呢？ 為甚麼朋友們都買不到？

以前有公眾售票處，大家可一早霸位等開售，後來有不少演唱會改而上網搶飛，朋友說網上買，要看網速和手機型號新舊，更要看彩數，很多學問才能夠買到門票看演唱會。（為甚麼現在買票看演唱會好像要過五關一樣？）

▲ 五子今年會否轉到新場地舉行香港站演唱會？

跟歌手朋友聊天，我說︰你今年在啟德開演唱會，心情怎樣？

他答︰很開心和期待！

我說︰你不是喜歡紅館四面台、親密點嗎？

他答︰但紅館要做10天，新場地做兩天就完，輕鬆很多！

年代不斷變化和進步，演唱會在疫情時也曾變成元宇宙演唱會，期待新的場地音響和各方製作的配合，讓我們看到更精采的演出。

原文刊於經濟日報專欄：買演唱會飛為何要過關斬將？

