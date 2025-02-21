美食速報｜杜拜朱古力開心果蛋糕　開心果麵絲脆脆多重酥脆口感

▲ 美心西餅首度推出全新「杜拜朱古力開心果蛋糕」。

開心果風潮深受香港人喜愛，近期開心果系列經已結合到席捲全球的「杜拜朱古力」，成為零食界與甜點界的寵兒！美心西餅順應熱潮，於2月22日起首度推出全新「杜拜朱古力開心果蛋糕」。

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蛋糕表層採用精心打造的香濃開心果忌廉及朱古力脆皮、加入日本產的開心果粒及金色蠟章造型朱古力牌作點綴，當中“D”字象徵“Dubai Chocolate”，營造復古優雅的視覺效果；夾層則採用了可可濃度達54%的比利時朱古力、配搭奶香濃郁的獨家配方開心果忌廉，還有參考中東傳統甜品庫納法（Knafeh）以麵絲脆脆絲混合濃郁的開心果醬製成的開心果麵絲脆脆，形成了多重酥脆可口味蕾體驗，神還原「杜拜朱古力」核心精髓，更完美平衡甜膩感！

▲ 蛋糕表層夾層採用可可濃度達54%的比利時朱古力、配搭奶香濃郁的獨家配方開心果忌廉，還有參考中東傳統甜品庫納法（Knafeh）以麵絲脆脆絲混合開心果麵絲脆脆，形成了多重酥脆可口味蕾體驗！

開心果選材優質新鮮主要來自美國及日本，豐富份量最適合小家庭或跟三五知己享用。美心西餅會員於推廣期間訂購「杜拜朱古力開心果蛋糕」尊享92折優惠，濃郁清香的味道令人一試難忘！



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