紅豆｜專訪任達華鄧麗欣首度合演父女　傳統工藝勾成長回憶

▲ 任達華跟鄧麗欣首度合作，戲中兩人飾演一對「潮汕父女」。(曾耀輝攝)

近年港產片予人催淚動人的感覺，賀歲片檔期後，由任達華（華哥）與鄧麗欣（Stephy）主演的溫情小品《紅豆》亦將上映，會否同樣有賺人熱淚的效果呢？

華哥和Stephy受訪時就分享首度合作電影，以及對於傳統工藝去或留的看法和感受。

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訪問當日，華哥跟Stephy經過首次電影合作後都對彼此留下美好的印象，跟戲中「面左左」的父女關係形成強烈對比。Stephy直認有私心，開拍前已培養了對華哥的父女情，她一直恨跟華哥演父女︰「華哥予人感覺既有威嚴又溫柔都流露出爸爸嘅感覺，所以得知可以跟華哥演父女我即刻𦧲飯應！」

▲ 華哥大爆Stephy跟Jeffrey經常在片場講笑和鬧交，他有時亦忍唔住「搭咀」，形容拍攝過程相當開心。(電影劇照)

至於華哥亦對「女兒」相當滿意︰「同佢合作好開心，佢好聰明伶俐、人又靚女、又識唱歌，我好欣賞佢出道後就不斷學習，不斷對自己有要求，特別在電影工作上，她演繹的每一部戲都好自然。」他形容Stephy勤力的一面值得世間上每個人學習。

演技不留痕迹

「阿女同阿仔拍攝期間經常講笑和鬧交」，華哥說道。場面既搞笑又開心，他認為卡士組合有如一個家庭相當難得。Stephy坦言面對「細佬」Jeffrey相當頭痕︰「佢係無得揍亦會令你唔想揍，佢經常在片場搞笑，又有好多問題，每日都不停家姐，家姐，老豆，老豆！所以拍攝過程都好開心。」加上兩人第二次飾演姊弟，她都早已習慣「細佬」的好動和活躍。

▲ 戲中的粵式糖水店「張興記」由華哥和龔慈恩飾演的張氏夫婦創立，兩人育有一子一女長女，是典型的潮州家庭。(電影劇照)

Stephy又認為「一家人」在片場時已好有默契，她以一場早餐戲為例︰「我們一家只係坐低一齊食早餐，就已經好有一家人的感覺，唔需要再刻意去夾。」華哥形容這種默契為「不留痕迹的演技」︰「觀眾睇落直情會覺得好似隔離屋嘅一家人，好難做到呢種感覺。」華哥曾跟龔慈恩合演劇集，Stephy則首次合作，而Jeffrey就經常十萬個為甚麼，他認為這種碰撞都令這部戲變得好熱鬧，好溫馨。

再演傳統工匠角色

華哥形容自己在《紅豆》的角色相當古板︰「我對世界可謂完全缺乏認知，但又要面對年輕的一代的子女，當大家坐埋一齊就會發生現實中好多家庭都會發生的情況。」他直言觀眾睇完戲後內心一定會產生共鳴。

▲ 在母親缺席下，潮汕大男人張興如何跟一對子女相處，在九龍城面臨重建下又如何支撑著糖水店？(電影劇照)

華哥過去曾於電影《燈火闌珊》和《歲月神偷》飾演過做傳統工藝的角色，經歷過《紅豆》後，他直言傳統工藝一定要保留，才能達致傳承，但他卻對自己在戲中的角色感到無奈︰「家庭之所以充滿矛盾，就係因為佢對整個世界都好無知，佢根本唔知道紅豆沙的精髓。」華哥認為戲中角色只活在自己的世界，守舊跟隨上一代遺留下來的一套，而不懂依靠年輕一代的創新想法和對現代科技的認知令傳統事物得以發揮，透過《紅豆》正想帶出傳承的信息和精髓。

除古板外，華哥在戲中的角色絕少流露情感，現實中他卻相當注重跟家人的溝通，他認為每日跟家人食早餐，可以讓他跟家人有如朋友般傾談，從中了解到彼此的近況。他透露平時跟女兒無所不談並形成一個「壞習慣」︰「我經常會text佢我喺邊度，做緊咩，但去年我去長白山拍戲，因收唔到網絡就跟女兒失聯一段時間。」令他深感跟家人保持溝通非常重要。華哥又認為時下年輕人想法聰明，為保持個人不脫節，在片場除電影對白外，跟一對「子女」同樣無所不談。

Stephie即笑言戲中兩父女雖缺乏溝通，但私底下就有很多不同話題︰「華哥好好學，佢唱歌會同我傾，佢同我都喜歡畫畫，我哋就傾畫畫，又會傾到生活中的鎖事。」由於片場每日都有新話題和善談的「細佬」，令她不會有苦悶的感覺。

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味道勾回憶

《紅豆》以九龍城舊貌作背景帶出人情味。兒時家住屯門的Stephy對九龍城卻未有太多印象和感覺︰「我細個唔係經常出城，但我媽以前在土瓜灣生活，都聽過佢分享經常聽到飛機聲等等的生活點滴。」Stephy長大後才親身到訪並感受九龍城，她認為即使20年前的九龍城跟現在的九龍城相比，都有很大的變化。

而華哥雖在繁榮的灣仔區長大，但九龍城亦是他常到的地方 ，70年代他在TVB發展期間，經常到九龍城覓食︰「九龍城包含咗唔同國籍的人，各地美食都可以食到。」他形容九龍城為既本土又包容的傳統地方。而紅豆沙在戲中盛載一家人的感情。

現實中，點心亦能勾起Stephy跟家人相處的片段，她從小就會跟家人趁下午茶時段到酒樓飲茶，既是記憶亦是遺憾，她大嘆現今飲茶文化已大不如前︰「依家食唔返以前嘅味道，唔單只係食物嘅味道，係連環境都有所不同，以前細個要自己拎點心紙出去揀點心或者推車仔，依家用手機已經可以落單。」華哥就憶起兒時家中會獲分發麵粉和菜油等物資，他就會利用以上兩種食材加隻蛋，再撒上砂糖，製成最傳統的煎薄罉，都令他想起跟家人分甘同味的記憶。

▲ 朱鑑然在戲中飾演Stephy男友宇翔。(電影劇照)

深思家庭關係

Stephy在訪談間特別提到戲中「屋企」的場景設計，為她帶來不少特別的感受︰「我間房有好多雀仔和少女向的物品，其實寓意我好想要自由，我想做空姐，但屋企比咗好大嘅枷鎖和壓力，所以我想飛出九龍城，飛出屋企。」

Stephy又坦言拍攝期間有不少感觸︰「家庭關係其實係一個好複雜的問題，我自己都來自一個不太完整嘅家庭，所以我好感概如果有一個完整家庭，但又唔珍惜，關係就會毀於一旦。」她希望觀眾入場支持電影之餘都深思自身的家庭關係，並珍惜身邊的人與環境。

華哥就特別提到《紅豆》無論在燈光、攝影和調色上都有與別不同的風格︰「大家都覺得九龍城亂糟糟，但戲中「張興記」就會帶出一絲溫暖，如果用返傳統嘅拍攝方式就會較平實。」及後，美術指導張叔平花上更多時間調色並重新剪接，連以往只用黑白灰的flashback鏡頭都轉用粉紅色，令整個家庭甚至電影更加溫暖 。

髮型、化粧：@jjhshuchen（任達華）、Cyrus Lee、Ritz Lam@myös, Sam Pak@myös（鄧麗欣）

服裝︰ Le17september @ Lane Crawford （鄧麗欣）

首飾 ︰ Boonee Alus（鄧麗欣）

造型 ︰ Queenie Yu（鄧麗欣）

場地︰Pacific Coffee@勝利道

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