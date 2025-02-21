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藝術展覽｜葉若曦個展「類鳥變奏曲」　反思大自然和人的關係

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

香港藝術中心第三屆《HKAC CREATORS FOR TOMORROW》的4個藝術單位出爐，首批展示成果的藝術單位為葉若曦的「類鳥變奏曲」！

葉若曦的個展「類鳥變奏曲」，把人、動物和機器共置於一個看似虛構但又熟悉得叫人不安的環境中，並讓三者之間的界線變得模糊。展出的裝置作品使用了重新賦予用途的城市物料，以及原本用來阻隔野生動物進入城中隱蔽棄置之處的人工構築物，藉此創造一個構想出來的新景觀。

展覽呈現感官和空間上多重的不調和。放大了的低沉機械噪音和震動的共鳴聲，讓人強烈感受到城市環境的緊迫密集。大型的防鳥網把空間分割開來，分隔參觀者和作品。參觀者被迫進入動物的處境，要為眼前巨大的阻隔物作出本能反應。

遠看驟似茂盛綠草的，原來只是幻象——那是人造的綠色防鳥刺，是用作防禦的構築物。機械驅鳥器發出仿真的雀鳥叫聲，在整個空間迴盪；螢幕上的錄像記錄了藝術家本人模仿鳥兒叫聲的古怪演出。空間內一隻鳥兒也看不到，但人工編造的鳥鳴卻縈繞不散，「大自然」猶如魅影般臨在。

「類鳥變奏曲」促使我們重新思考人在生態系統中的位置，直接面對我們在密集的城市界限內架設種種阻隔所帶來的後果。大自然和人的分界在哪裡？大自然的意象其實因人而異，對很多人來說，大自然就是從未受到人為影響的地方，與我們並無聯繫——我們對大自然投射自己的想像，同時又認為那是人類可加以控制的荒野淨土。

人對大自然有計劃的管控、重塑和遏制，如何引起了新的反抗？在這個構想出來的棲息地中，我們設下的阻隔物最終是不是把所有鳥兒都驅逐出去，只留下替代牠們的機械回音？又或者，我們是不是因為鳥群的逐漸消失而想念牠們的歌聲，所以複製出新的「類鳥」變奏？不論是何者，留下來的都是對我們自己和我們所做的事一個扭曲的反思。

葉若曦的「類鳥變奏曲」
日期：2025年3月1日至30日
地點：香港藝術中心3樓張靜蘭實驗畫廊
時間:10:00-19:30 *展覽開放時間將因應壽臣劇院節目調整。
費用:免費入場 

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