濕疹｜新一代藥物改善濕疹痕癢　提升患者生活質素避免病情惡化

濕疹發作帶來的周身痕癢，令人難以忍受，患者更會因病情影響生活各方面，例如無法入睡、阻礙社交等。近年推出的新藥可針對引致濕疹的發炎元凶，幫助患者改善病情，重拾有質素的生活。有皮膚科醫生提醒，患者要正視病情，以免變成慢性痕癢問題，甚至誘發紅皮症。

濕疹患者常見會出現皮膚痕癢、乾燥、紅腫、脫皮及有滲液等症狀。患病成因未明，醫學界估計可能與遺傳因素、接觸了致敏源如灰塵或情緒問題有關。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，患者通常會陷入一個「抓癢循環」（Itch-Scratch Cycle），令情況越來越差，因為搔癢時，皮膚會產生炎症反應，造成越抓越癢、越癢越抓的情況，皮膚持續受損，最後引致嚴重的慢性痕癢問題（即痕癢超過6星期以上）。

濕疹可變成慢性痕癢引致生活質素大打折扣

臨床上有六成慢性痕癢患者，因為發炎及免疫反應致病，常見包括濕疹，並對生活及身體各方面產生影響。過往便有研究利用HUI3測量工具（一個衡量健康狀況及生活質素的評分系統），探討132名慢性痕癢患者的健康狀況，結果發現，他們的平均HUI3評分為0.56，相當於中風患者（0.6）的生活質素，甚至低於血液透析患者（0.73）的評分。結果引起大眾對濕疹病人的關注。

使用潤膚膏保持皮膚濕潤、服用抗組織胺藥物止痕，都是濕疹患者的生活護膚貼士。另一皮膚科專科醫生陳湧指出，在治療方面，若局部處方治療，難以控制病情，患者有機會是患了中度至重度程度的濕疹，建議可考慮使用生物制劑及小分子藥物，幫助控制炎症，從而達到舒緩痕癢效果。

新藥有助改善痕癢問題減少影響日常生活

隨著醫療技術發展迅速，目前的新藥能更好地針對體內造成濕疹的發炎來源，例如白細胞中的發炎訊號JAK，便與濕疹有關，故中斷JAK訊號，抑制細胞激酶的活性，便可有效幫助患者控制濕疹。口服小分子藥物如JAK抑制劑為例，研究顯示，快至服用1日便能改善痕癢問題，並能持續控制症狀。連續服藥2星期至16星期，也可達到不同程度的改善。

陳湧醫生及陳厚毅醫生均強調，患有中度至嚴重程度的濕疹病人，應及早與醫生商討使用適合的治療方案，中斷「抓癢循環」，減低演變成其他嚴重疾病如紅皮症的風險。由於不同治療方案都有其成效及副作用，若情況持續沒有改善，建議向專科醫生求醫。

濕疹患者梁小姐今年25歲，她自小學3年級起受濕疹困擾，初時感到小腿皮膚痕癢及出現滲水，後來情況蔓延至四肢及面部，並有脫皮、紅腫情況。病情嚴重時，連被風吹都感覺皮膚疼痛，晚上無法入睡。每逢轉季、壓力大的時候，情況也會較差，惟一直嘗試各種方法，也無法令病情穩定。她大約在6年前試用了小分子口服藥，當時用藥後2星期已有效果，至今濕疹仍然受控，也沒有出現不良反應。

▲ 左起：皮膚科專科陳厚毅醫生、濕疹患者梁小姐、皮膚科專科陳湧醫生