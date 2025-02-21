女團VIVA︱相見好同住難　Ada與VALC炒大鑊後互訴心中情

▲ VIVA成員Ada與VALC炒大鑊後互訴心中情。

【姜咏鑫 / 李晞彤 / 馬思惠 / 張鈊貽 / VIVA】由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（Val C）組成女團VIVA，她們的真人show節目「VIVA Medium Rare House」來到第12集。

正所謂「相見好同住難」，Ada、Carina、Macy及ValC同居接近1個月，當中成員Ada及VALC終於情緒大爆發炒大鑊，不過在「互片」後，二人在節目組的安排下決定「攤出嚟講」，有笑有淚的結局，令大家感情更進一步。

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女團VIVA︱Ada稱與VALC沒芥蒂

「VIVA Medium Rare House」同居計劃接近尾聲，在最後一日，節目組問4人有甚麼願望，她們對宿舍內多部攝影機的清晰度及收音十分感興趣，於是節目組播出一些從未曝光片段，當中有Carina於梳化食齋燒鵝及Ada幫忙善後、Ada跟VALC捉曱甴、Ada偷運私家枕頭回宿舍等，還有一條被節目組認為是「謎一樣」的片。

片中，播着VALC在飯廳開着電腦，其餘3位成員在另一房間化妝，突然間VALC對着房間內三人大喝，最後更衝進房內。

播完片後，VALC解說當時正在處理學校多個問題，加上工作行程調動，當時Ada一句：「又嬲」，令她情緒頓時爆發，然後失控。問到二人是否已經和好？還是仍然有介蒂？Ada坦言沒有芥蒂，稱：「不過好似有啲嘢仲未講開。」

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女團VIVA︱坦誠相對講內心感受

為二人可坦誠相對，節目組便安排二人坐下來說出內心真實感受。Ada首先訴說：「有時你覺得我語氣唔好，或者覺得我好似好晦氣，我覺得呢件事係雙向。因為我聽到好多係：『唉，我好想走呀』、『我好想離開呢度』、『唉，我好煩呀』，突然之間衝出嚟一句，但人哋會feel到係唔舒服。」

Ada續說：「嗰一刻我都好想發脾氣都好想衝出嚟鬧你，但係如果我衝出嚟鬧仔，其他人會點？咁就散㗎啦，冇㗎啦。」並邊喊邊說其實自己都想逃避，因為不知道如何面對VALC。

向來性格直率的VALC也忍不住落淚，坦言這次爆發之後，會令她想起家人的概念，「有幾多鬧交、幾多憎恨，但其實佢係好愛你，所以我就會慢慢feel到呢種感覺…… 我覺得慢慢變成一個…… 家，真係好似家人，所以就俾咗一個好好嘅原因要同你好好相處。」

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女團VIVA︱笑與淚之中大和解

經過互相「表白」後，Carina笑說要來一個家庭式的擁抱跟合照，二人最終於有笑有淚下大和解。

不少網民睇完片後都紛紛留言支持及鼓勵，「人係需要慢慢成長同磨合，特別係佢地4個本身都係岩岩先識，有磨擦都係好正常。臨尾見到ValC痴番住Ada影相，佢地喊住講既說話都睇得出佢地都係愛大家既」、「好在面對衝突，大家都願意傾，了解大家多啲。唔同性格嘅你哋一齊，造就更好嘅你哋，感情會更好。唔止係隊員，係家人喔。」、「Val c得20歲，太年輕會比較衝動同年少輕狂，需要多啲歷練同成長，我諗好多人係呢個歲數時都係咁嘅。」

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