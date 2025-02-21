啟德體育園開幕禮｜羅淑佩否認錄播涉及央視技術問題　四台延時聯播反映社會重視

▲ 羅淑佩認為，目前的播放安排是最佳時間，強調完全不涉及技術上的問題。（彭大偉攝）

啟德體育園開幕禮將於3月1日舉行，屆時將不設直播、只於活動結束後錄播的安排引起熱議。文化體育及旅遊局局長羅淑佩否認決定出於製作單位中央電視台的技術限制，重申不安排電視台直播是經過很多考慮。

羅淑佩今早在電台節目表示，目前正密鑼緊鼓籌備開幕禮，包括綵排、場地及舞台搭建，亦正進行不同測試。當局期望向市民呈獻最好陣容，對於會否再增加表演嘉賓，她表示現時要先「賣關子」；她透露，出席的運動員亦可能會與在場觀眾玩遊戲，令觀眾有更多參與。

本報專欄引述知情人士稱，開幕禮由中央電視製作，「過江龍」在港有局限，因技術限制而未能直播。羅淑佩回應表示，「啲知情人士知咁多情嘅，同我理解嘅知情唔係好一致；有好多人好似好知情咁，但實際上情形唔係咁。」

羅淑佩證實負責的製作單位是央視，她反問「央視點會有（技術限制）？」她又形容央視製作能力強，而本地製作單位、不論是否電視台，也有很好的豐富經驗，完全不是因為技術局限而不安排直播。

她強調，四台延時聯播足以反映社會的重視，重申當局期望向大眾呈現最佳角度、一氣呵成的開幕禮。她尊重不同人士的看法，但認為目前的播放安排是最佳時間，呼籲市民着眼於啟德體育園開幕的「喜事」，並期待強大的演出陣容。

對於開幕禮將有3.36萬人入場，少於主場館最多容納的5萬人數目，羅淑佩指是與「三面台」設計有關，希望舞台有更多場景應用，強調場館能力及配套上有能力處理更多觀眾，而公開發售的8500張門票數量相當於紅館「三面台」觀眾量。

啟德體育園開幕禮｜啟德開幕禮門票今早開賣 準時登入已有逾5萬人排隊購票

啟德體育園開幕禮8,500張門票於今早10時開售，並在約半小時火速售罄，成功購票的觀眾可在下周四（27日）起到體育園換票。

羅淑佩指，安排市民到啟德體藝館換票，是希望幫助他們了解場館路綫。由於部份觀眾以往未有機會參與測試活動，對場館環境不太熟悉，換票可以讓觀眾熟習前往場館的交通，或到零售館逛街等，市民可按需要選擇不同時間換票，避免排隊入場的人流高峰期才換票。

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