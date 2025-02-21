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猝死意外︱荃灣西站外籍男子猝死　休班醫護即時CPR 批港鐵職員拒借AED機【附港鐵回應】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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荃灣西站外籍男子猝死　休班醫護即時CPR 狠批港鐵職員拒借AED機【附港鐵回應】

【AED機／急救／港鐵／猝死／荃灣西】上周五情人節（14日），港鐵荃灣西站外有一名外籍男子暈倒，有休班醫護人員剛好路經，立即為其做CPR急救，同時拜托途人入港鐵站借用AED機，結果港鐵職員竟拒絕借出AED機。暈倒男子最終由到場救護員證實不治，港鐵事後就個案作出回應。

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經歷事件的休班醫護昨日（20日）在社交媒體發文，指在2月14日情人節當日，於荃灣西站外的士站遇見一名外籍男子暈倒。他遂上前了解，得知已有其他途人報警，便立即為患者進行CPR（心肺復甦法）。

途人稱港鐵職員拒借AED機

休班醫護續指，當時他拜託另一名男途人進入荃灣西站內借用AED機（自動心臟除顫器），但直至救護車趕到，男途人仍未折返。隨後，男途人回到現場表示，「見到有位職員，同佢講話要AED機，其中一個港鐵職員話唔喺港鐵範圍內唔關佢事」，因此未能成功借到AED機；對方只稱派個職員先去瞭解，但該職員並沒有攜帶AED機前往現場。

休班醫護對此强烈批評，質疑為何意外沒發生在港鐵範圍，就不可以借機：

港鐵做公共服務，點樣唔關你事？

最後，儘管休班醫護一直為昏迷的外籍男子做急救，直至救護車到場交予救護員；可惜男子最終仍不治身亡。休班醫護亦無奈在文中感嘆「人命嚟... 都盡咗力，問心無愧。」，同時指公開此事件希望避免同類事件再發生，「救得一個得一個」。

而就此事件，休班醫護向港鐵作出投訴，獲港鐵回覆指，認同事件不應有猶豫，應立即提供AED機；並承諾日後會提高職員警覺性，將會教育職員如何處理突發事件。

據了解，死者為62歲烏克蘭籍男子，持護照來港在船上進行維修工作。事發當日，男子在開工期間胸口痛感到不適，擬返回入住的酒店休息，其後被發現倒臥在港鐵荃灣西站對開。

港鐵回應：或存在誤會 職員已盡力協助

TOPick向港鐵查詢本次事件。港鐵回覆本報查詢時指，就港鐵荃灣西站一宗乘客求助事件，經翻查當天記錄後，確認車站職員當日事發經過如下：

當日，港鐵一名負責維修的職員控制室門外收到求助，說有人於車站範圍外之的士站暈倒。該同事隨即陪同求助人進入車站控制室，拿取自動體外心臟除顫器(AED)。其時，求助人接報已有人員到場為病者施救，並折返現場。車站的兩名同事亦緊隨其後前往跟進處理。

港鐵及後翻查記錄顯示，求助人是於下午3時13分在控制室外接觸維修部同事，而救護車抵達現場的時間為3時12分。

港鐵表示，由於事發的過程時間短促，港鐵同事已盡力提供協助。處理事件的溝通過程中，有同事在確認病者位置過程中曾形容事發地點不在車站範圍，由此可能引起求助人的誤會。當時在場的同事已盡力由車站到現場協助，並不存在拒絕借出AED，或因事發地點不在港鐵範圍為由拒絕作出協助。

AED機何時可取出使用？

根據港鐵官方網頁有關「自動體外心臟除顫器」的頁面，港鐵指，為響應消防處推廣AED的使用，讓任何市民能夠更方便和更及時利用AED施行急救，已在全綫車站的大堂及每個月台加設AED，並指如發生緊急情況，乘客可自行取出使用。

港鐵官方網頁的地圖顯示，荃灣西站內分別有3部AED機。當中一部放置於大堂閘外，另外2部分別放於閘內，及列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。

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同場加映：猝死10大徵兆+4大高危因素

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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另外，浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

醫生分享4個猝死高危因素：

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